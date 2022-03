Imanol Álvarez: "Este equipo ha dado un pasito más en la cultura de las 'Guerreras'"

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador provisional femenino de balonmano, Imanol Álvarez, realizó una valoración muy positiva del triunfo ante Hungría, que les acerca al próximo Europeo, y subrayó que este equipo ha dado "un pasito más en la cultura de las 'Guerreras'", basada en el "trabajo y en "esta manera de hacer las cosas".

España remontó a Hungría (28-30) después de un tramo final espectacular que no pasó por alto Imanol Álvarez, sustituto este miércoles de José Ignacio Prades, que está de baja por una intervención quirúrgica. "Estoy muy satisfecho por la victoria, creo que son dos puntos muy importantes de cara a la posible clasificación, aún no está hecho, pero ganar hoy aquí no era fácil a priori, ni fue fácil durante el partido", indicó.

"Y sobre todo estoy muy, muy, muy contento por la manera de creer de las jugadoras en un partido con tantos espectadores que se hace muy duro y aunque halamos que es una experiencia que tiene que vivir y trabajar y disfrutar, pero luego en el campo hemos estado casi todo el partido a remolque y un par de veces cerca del empate y han seguido creyendo", indicó en declaraciones facilitadas por la RFEBM.

"Al final han podido ganar este partido y esto habla muy bien de las jugadoras. Hoy han dado un pasito más en la cultura de las 'Guerreras' y han demostrado que todas ellas son merecedoras y que con este equipo se pueden lograr cosas. El tema es el trabajo y la manera de hacer las cosas, eso no puede cambiar nunca", finalizó.