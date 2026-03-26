El islandés Janus Smárason jugará en el Barça hasta 2029: "Es probablemente el club más grande del mundo"

El central islandés Janus Smárason se incorporará al Barça a partir de este verano y firmará contrato hasta el 30 de junio de 2029 - FCB

BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha anunciado este jueves el fichaje del central islandés Janus Smárason, que se incorporará al equipo azulgrana a partir de este verano y firmará contrato hasta el 30 de junio de 2029, procedente del OTP Bank Pick Szeged.

El internacional islandés, de 30 años, aterrizará en el Palau en plena madurez deportiva para reforzar la dirección de juego del conjunto blaugrana. Smárason es un central con capacidad para organizar el ataque, conectar con los pivotes y atacar la portería con verticalidad, además de aportar presencia defensiva gracias a su fortaleza física, que le permite desempeñarse también como segundo defensor.

El nuevo jugador del Barça aseguró que su llegada al club catalán supone un momento especial en su carrera y en su vida personal. "Es un momento de orgullo para mí y para mi familia. Llego en el mejor momento de mi carrera y espero poder aportar mi mentalidad y mi fuerza a un equipo que ya es muy exitoso", señaló en declaraciones a los medios del club.

Además, el islandés reconoció que la decisión fue sencilla cuando recibió la llamada del Barça. "No me costó decidirme cuando el Barça me llamó. Probablemente es el club más grande del mundo y es un honor para mí como jugador formar parte de esta familia", afirmó.

Smárason llega al conjunto barcelonista tras dos temporadas como una de las referencias del Pick Szeged, con el que ya conquistó una Copa de Hungría, y después de una trayectoria consolidada en varias de las principales ligas europeas.

Formado en el Haukar Hafnarfjördur de su país natal, el central islandés dio el salto al balonmano europeo en Dinamarca, donde militó en el Aalborg entre 2017 y 2020. Posteriormente jugó en el Frisch Auf Göppingen de la Bundesliga (2020-2023), antes de pasar por el Kolstad noruego (2022-23) y el SC Magdeburg alemán (2023-24), acumulando en su palmarés títulos como el Mundial de Clubes, la Bundesliga o la Copa de Alemania, además de varios trofeos domésticos en Dinamarca y Noruega.

Internacional con Islandia, Smárason es también una pieza importante en la selección que el pasado Europeo logró la cuarta plaza, su mejor resultado continental en los últimos 16 años. En ese torneo disputó los nueve partidos de su equipo y firmó 29 goles con un 76% de acierto en el lanzamiento.