Jokin Aja sustituye a Abel Serdio para los partidos de los 'Hispanos' ante Dinamarca y Portugal

Archivo - Jokin Aja durante un partido con el Bathco Torrelavega - Alberto Brevers / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de balonmano ha tenido que hacer un cambio en su convocatoria inicial para los partidos ante Dinamarca y Portugal del próximo mes de noviembre de la EHF EURO Cup del pivote Jokin Aja, del Bathco Torrelavega.

El jugador de Eibar, que está siendo clave en este inicio de temporada en el conjunto cántabro, entra en sustitución del también pivote Abel Serdio, del Orlen Wisla Plock polaco, y podría debutar internacionalmente con los 'Hispanos'.