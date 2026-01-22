Jordi Ribera: "Es un día triste porque creo que merecíamos mucho más en este partido"

Archivo - Jordi Ribera, seleccionador español masculino de balonmano. - Europa Press/Contacto/Mathias Bergeld - Archivo

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de balonmano, Jordi Ribera, ha opinado que su equipo merecía "mucho más" este jueves en el partido ante Noruega con el que empezaba la 'Main Round' del Campeonato de Europa, saldado con derrota de los 'Hispanos' por 34-35 tras una mala gestión de los minutos finales.

"Es un día triste porque creo que merecíamos mucho más en este partido. El equipo ha luchado, hemos tenido el partido de caras, evidentemente ellos han jugado el 7 vs 6 muy bien y nos ha faltado recuperar algún balón más en ese momento. Hemos echado quizá por tierra un poco después de ganar de dos goles, incluso tener balón para colocarnos a tres... Y en nada, en un minuto prácticamente, se nos han puesto por delante", declaró Ribera a los medios oficiales de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

"Está claro que hay que intentar gestionar un poco más los momentos en los que las cosas no salen o el equipo contrario está bien para que no cometamos tantos errores seguidos. Ha sido una pena porque era un partido que lo llevábamos muy bien. Así como el día de Alemania al final terminamos perdiendo en un partido que los dos equipos habían estado muy bien, hoy yo creo que hemos merecido mucho más", añadió Ribera.

Luego dijo que "en la última jugada" les había "faltado un poco de suerte por lo menos para rematar ese punto" que les "hubiese dado por lo menos la posibilidad de seguir vivos". "Ahora se complica mucho la 'Main Round' y además teniendo en cuenta que delante tenemos a Francia y Dinamarca. Hay que intentar, como hemos dicho, aprender un poco de todas estas cosas que nos están pasando para lo que viene el futuro", concluyó.