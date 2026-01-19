Jordi Ribera: "Haber perdido estos dos primeros puntos no significa nada"

Archivo - Jordi Ribera, seleccionador español de balonmano - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español masculino de balonmano, Jordi Ribera, ha asegurado que está "contento" con el equipo, a pesar de la derrota cosechada frente Alemania (34-32), porque ha conseguido el pase a la Ronda Principal del Europeo, donde en los próximos partidos van a "crecer y aspirar a lo máximo", y ha apuntado que haber perdido estos dos primeros puntos, que se hubiesen arrastrado a la siguiente fase, "no significa nada".

"Estoy muy contento por haber pasado a la 'Main Round'. Estábamos en un grupo muy complicado y hoy lo ha demostrado Austria, que ha sido capaz de ganar a Serbia, una Serbia que, a la vez, había ganado a Alemania. Eso significa lo difícil que era clasificarse en este grupo, con lo cual estoy contento por ello", señaló en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

Aún así, lamentó haber perdido "los dos primeros puntos de la 'Main Round'". "Ganar significaba pasar con dos puntos. El equipo ha competido, nos ha faltado quizás estar un poquito mejor en defensa, recuperar algún balón, parar algún balón en la segunda parte para acercarnos un poquito en el resultado, a ellos les hubiese hecho sufrir. El hecho de ir siempre dos o tres goles por delante les ha hecho estar cómodos y tranquilos. En ataque hemos estado bien, hemos hecho casi más de 30 goles, con buenos recursos, con buena continuidad. El equipo nunca le ha perdido la cara al partido", manifestó.

Además, el técnico catalán resaltó las virtudes del combinado germano. "Delante teníamos a un equipo al que le sorprendió Serbia, sin quitarle méritos, que ha hecho su cambio generacional y que además tiene una gran capacidad de lanzamiento y tiene una buena organización con el central", subrayó.

"No estoy descontento con el equipo. Ahora tenemos que pensar que tenemos cuatro partidos por delante, eso es muy importante, porque a nuestro equipo le va a permitir crecer, aspirar a lo máximo y, por qué no, soñar. El hecho de haber perdido estos dos primeros puntos no significa nada, tenemos aún competición por delante y la intentaremos aprovechar al máximo", finalizó.