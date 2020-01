Jordi Ribera: "Hay que defender muy bien contra Alemania para poder salir al contragolpe"

Publicado 10/01/2020 18:41:22 CET

El seleccionador nacional de balonmano masculino, Jordi Ribera, recalcó que deberán "defender muy bien" este sábado en su duelo contra Alemania, durante la segunda jornada del Campeonato de Europa, para así no tener que estar "constantemente" atacando la dura defensa rival.

"Hay que defender muy bien para poder salir al contragolpe y para no tener constantemente que jugar el seis contra seis contra una defensa

dura y agresiva", expresó Ribera a los medios oficiales de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

"Para esto hay soluciones, pero la defensa nos puede aportar como ante Letonia en momentos determinados recuperaciones y salidas al contragolpe que es algo que nos favorece", comentó el entrenador de los 'Hispanos'.

Así, el técnico catalán también afirmó que "es importante no cometer muchos errores" en el juego de ataque, "ni perder balones en la zona de creación porque el balance defensivo queda bastante limitado" frente a los germanos. "Tendremos que saber jugar y que mover la defensa para tener espacios libres para tener lanzamientos claros", apuntó.

Del rival, destacó que es "muy físico, de mucho juego de uno contra uno y muy agresivo en defensa". "No te dejan construir el juego y tenemos que intentar salir de esa línea porque somos un equipo que necesita construir para generar acciones de finalización correctas y cualquier situación por faltas que nos obliga a construir de nuevo no nos ayuda", explicó.

Ribera recalcó que Alemania alterna las defensas 6/0 y 5/1, pero que "es posible" que el encuentro use la primera, mientras que en ataque "intenta acciones siempre de dos contra dos o de uno contra uno". "Si un jugador adquiere ventaja va para dentro y lanza desde fuera", advirtió.

Finalmente, el seleccionador no dio importancia a las bajas alemanas porque "hacen que otro esté ahí". "Tienen un bagaje de jugadores que no lo que no te ofrece uno te lo da otro, así que no entiendo que deba dificultar su nivel fuerte de agresividad", zanjó.