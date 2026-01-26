Jordi Ribera: "Hemos hecho un partido de diez"

Archivo - El seleccionador español de balonmano, Jordi Ribera - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español masculino de balonmano, Jordi Ribera, ha asegurado que su equipo ha hecho un partido "completísimo", "de diez", ante Francia (36-32) en la tercera jornada de la Ronda Principal del Europeo, y ha insistido en que han logrado "dos puntos de mérito", a pesar de que ya no valgan para alcanzar las semifinales del torneo continental.

"El equipo estaba creciendo, pero necesitaba un resultado. Veníamos de esas derrotas con Alemania y con Noruega, en las que creo que el equipo pudo merecer más. Dinamarca estuvo superior, y aún así nunca le perdimos la cara al partido. Hoy ha sido un partido completísimo, desde el primer tiempo al segundo tiempo", señaló en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

Además, se mostró especialmente satisfecho con la primera mitad de los 'Hispanos'. "Especialmente los primeros 30 minutos han sido de diez. El equipo ha estado muy bien plantado tanto en defensa como en ataque, igualmente en la aportación en la portería. Sabíamos que la segunda parte iba a cambiar y que ellos iban a intentar apretar de cualquier manera para ajustar el resultado, porque para ellos los dos puntos eran muy importantes", subrayó.

"El equipo ha sabido aguantar y no hemos perdido la compostura en ese momento en el que nosotros estábamos un poco más atrás y ellos estaban con ese empuje de querer remontar. Se ha asumido esa situación de madurez, de saber llevar un momento complicado. Hemos hecho un partido de diez, completo, de equipo. Prácticamente ha jugado todo el mundo", recalcó.

También insistió en la importancia de la victoria, "más allá de la clasificación". "Hemos podido tener un buen nivel, llegar bien físicamente a los momentos últimos del partido, que eso también siempre es muy importante. Creo que son dos puntos de mérito, más allá de la clasificación. Hay días para estar tristes, cuando se pierde, como hemos perdido. Y hay días para estar contentos, independientemente de cuál sea nuestra clasificación", subrayó.

Por último, el técnico catalán no quiso hablar de las opciones de luchar por la tercera posición del grupo, que le permitiría acceder a la lucha por el quinto puesto e incluso tener la posibilidad de optar al billete directo para el Mundial 2027. "Ahora de lo que se trata es de preparar el próximo partido y de encararlo con las máximas posibilidades, ver cuáles son nuestras opciones una vez termine la jornada y, como siempre, aprovecharlas al máximo", finalizó.