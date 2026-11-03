Jordi Ribera: "Necesitamos ser lo máximo de exigentes"

Archivo - Jordi Ribera, seleccionador español masculino de balonmano. - CAHANDBALL - PILAR FIORDA & FEDERICO SOLER

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de balonmano debuta este miércoles (20.15 horas) en el Jyske Bank Boxen de Herning frente a Dinamarca en la primera jornada de la EHF EURO Cup 2028, una competición oficial que sirve de preparación para los tres países organizadores del próximo Europeo --España, Portugal y Suiza-- y la propia selección danesa, vigente campeona continental, mundial y olímpica, ante la que el seleccionador español, Jordi Ribera, ha asegurado que necesitan ser "lo máximo de exigentes".

"La EHF EURO Cup normalmente siempre engloba a muy buenos equipos; en este caso, tanto Dinamarca como Portugal son los dos primeros equipos, con Dinamarca como campeona del mundo y de Europa, y Portugal como uno de los equipos revelación en el último Mundial. Vienen antes de la preparación del Mundial, que está muy cerquita, con lo cual necesitamos, evidentemente, ser lo máximo de exigentes en esos dos partidos porque ya nos sirven para preparar ese campeonato que tenemos delante", ha analizado Jordi Ribera sobre este parón internacional.

Asimismo, el técnico catalán se ha referido a la ajustada planificación de los entrenamientos debido a la carga de partidos de sus jugadores en la jornada dominical. Una situación poco habitual que exige un esfuerzo extra al grupo de cara a un encuentro que "evidentemente será durísimo contra Dinamarca".

Por su parte, el lateral Agustín Casado ha coincidido con el seleccionador en la exigencia del calendario que les espera en este torneo donde no disputarán la fase clasificatoria habitual al tener ya plaza asegurada para el Europeo 2028.

"Tenemos una semana dura de preparación por delante, con dos partidos muy exigentes como son contra Dinamarca en su casa y luego en España contra Portugal. Queremos afrontar la semana con muchas ganas para hacer dos buenos partidos contra dos grandes selecciones, y para preparar todo lo que viene por delante, que no tenemos mucho tiempo y es muy importante para nosotros", ha subrayado.

El encuentro también estará marcado por el posible estreno con la absoluta del pivote Jokin Aja, convocado tras su gran inicio de temporada en el Bathco Torrelavega y su papel clave en los Hispanos Júnior. "Afronto esta semana de trabajo con muchísimas ganas y con mucha ilusión, porque al final es una oportunidad muy grande para recompensar el trabajo que hago a diario en el club. Me siento muy feliz de poder debutar con los Hispanos", ha destacado el joven jugador.

España, que se ejercita en tierras danesas desde el pasado lunes tras concentrarse en Silkeborg, encara este debut con un bloque continuista en la reconstrucción generacional emprendida por Ribera. En la lista destacan guardametas de garantías como Gonzalo Pérez de Vargas y Sergey Hernández, veteranos como Álex Dujshebaev o Aleix Gómez, y jóvenes ya asentados como Marcos Fis o Ian Tarrafeta.

El reto histórico de los Hispanos será revertir la estadística ante Dinamarca. Ambas selecciones se han enfrentado en 52 ocasiones, con 28 victorias para el combinado escandinavo, que cuenta con figuras como Emil Nielsen, Mathias Gidsel o Simon Pytlick. De los últimos diez precedentes entre ambos, España solo ha logrado vencer en uno: las semifinales del Europeo de 2022.