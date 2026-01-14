Jordi Ribera: "Siempre nos ha funcionado ir paso a paso y es lo que tenemos que hacer"

Archivo - El seleccionador absoluto masculino nacional, Jordi Ribera, en el Mundial de 2025. - Europa Press/Contacto/Mathias Bergeld - Archivo
MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
El seleccionador nacional absoluto masculino, Jordi Ribera, advirtió que tienen que ir "paso a paso" en el Europeo, que arranca este jueves para los 'Hispanos', porque "siempre" les ha "funcionado", con un grupo de jugadores que le pueden "ofrecer diferentes formas de jugar", consciente de que es "importante tener jugadores con experiencia".
"Como siempre, conformamos un grupo que nos puede ofrecer diferentes formas de jugar. Es siempre importante tener jugadores con experiencia, sobre todo, para los momentos más complicados que requieren de ese punto de madurez para resolverlos", analizó en declaraciones a la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).
Ribera destacó que "el grupo ha trabajado muy bien" en la preparación, aunque "el único debe son esos últimos 15 ó 10 minutos con Portugal" en la derrota en la final del Torneo Internacional de España. "Y eso nos enseña que los partidos duran 60 minutos, y hay que empezar a hacerlo ya desde el primer partido", comentó.
"Nosotros tenemos que ir a la nuestra, confeccionar, trabajar muy bien en defensa, intentar solventar esos errores que tuvimos en los últimos minutos con Portugal y ser consistentes. Y luego, en ataque, sobre todo, intentar jugar colectivamente, con continuidad, para que no perdamos muchos balones y les demos la posibilidad de jugar al contraataque", avisó.
Y el seleccionador repitió el mantra de este equipo: "ir paso a paso". "Ahora todos tenemos un sueño, que es ganar el primer partido y, cuando termine este, tendremos que tener el segundo sueño, que es ir partido a partido. Siempre nos ha funcionado muy bien y es lo que tenemos que hacer", defendió.
Por su parte, el capitán de los 'Hispanos', Alex Dujshebaev, expresó que ve "bien" al equipo, "mentalizado y con ganas de empezar". "Va a ser un campeonato muy bonito y muy intenso. Esperemos, sobre todo, empezar bien. Esos resultados que van a construir nos van a dar mucha confianza de cara al resto del campeonato y hay que empezar con todo, sin dejarse nada", apuntó.
"Cualquier relajación se paga. Hay que estar mentalizado y pelear los 60 minutos, porque jugamos contra ese tipo de rivales que si bajas un poco una marcha, enseguida te van a pillar, te van a hacer mucho daño. Es complicado una vez que empiezas con resultados negativos remontar el vuelo, entonces vamos a intentar desde el inicio darlo todo, intentar no guardarnos nada y, a partir de ahí, ir creciendo", zanjó.