Jorge Dueñas: "La plata de Japón puede abrir un ciclo importante en la selección española"

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de balonmano femenino de Brasil, el español Jorge Dueñas, se mostró esperanzado de que la medalla de plata "un poco imprevista" que consiguió España en el pasado Mundial pueda "abrir un ciclo importante" el combinado nacional, mientras que reconoció que el aplazamiento de los Juegos Olímpicos "no beneficia" a su equipo, al que ve con posibilidades de pelear por las medallas en Tokio.

"El éxito de Japón de la selección española fue un poco imprevisto. Con ese cambio generacional que había acometido no se esperaba un resultado tan inmediato en forma de medalla, pero dio un salto terrible para estar en la final y cerca del oro", expresó Dueñas este lunes en el foro virtual #EspacioRFEBM.

Para el técnico vasco, eso le lleva a pensar que puede ser "un poco igual" a lo que pasó durante "el ciclo 2008-2012" cuando dirigía a las 'Guerreras' y consiguió la plata continental en 2008, el bronce mundial en 2011 y el bronce olímpico en 2013. "La plata del Mundial puede ser el primer paso para un ciclo importante, será importante la estabilidad que el grupo pueda tener", admitió, sin olvidar que en el balonmano femenino hay una tremenda igualdad con más de diez selecciones aspirantes a los podios.

El entrenador español recordó que el combinado español no estuvo bien en sus dos primeros grandes torneos con Carlos Viver, pero que éste "fue introduciendo nuevas jugadores y una filosofía más acorde a su forma de pensar". "Ha logrado equilibrio en las fases de juego, un buen repliegue, y buenas rotaciones para dosificar y mantener el nivel", remarcó.

"Eso no garantiza medallas para el futuro porque la igualdad es muy latente en el balonmano femenino, pero el equipo está muy asentado y puede mantener su buen nivel de rendimientos en los campeonatos, pero luego existen pequeños matices que te dan la medalla o te hacen quedarte fuera", añadió Dueñas.

Este se refirió a la "decisión canalla" que dio el siete metros decisivo a los Países Bajos en la final del pasado Mundial por una acción de Ainhoa Hernández. "Nadie la entendía y la sigue sin entender, al final se justificó", indicó. "Fue un error tremendo en ese momento no tener el 'instant replay'. Si se hubiese visto tan claramente podría haber ayudado a entender la decisión del árbitro", advirtió el bilbaino.

"CREO QUE BRASIL PODRÁ ESTAR EN LA PELEA POR LAS MEDALLAS OLÍMPICAS"

Tampoco olvida el "recuerdo buenísimo" vivido con las 'Guerreras' con el bronce de Londres 2011 ni la "putada" que significó la derrota tras dos prórrogas contra Francia en los cuartos de final de Rio 2016. "Fue muy raro, me pareció que no merecíamos esa derrota y como fue", confesó.

"No nos podemos quedar lamentándonos toda la vida. A veces surgen oportunidad y ahora tengo una con Brasil", manifestó ante la posible revancha que pueda tener en Tokyo 2020, donde su nueva selección no irá "solo a desfilar". "Van ser unos Juegos de mucho nivel, pero creo que podemos estar en la pelea", deseó.

De su estancia en Brasil, recalcó que ha podido mantener a algunas jugadoras de su "generación de oro" como Ana Paula xxxx y ha ido introduciendo "nuevas jugadoras". "Los resultados no han sido del todo brillantes, pero vamos por el buen camino. Lo más importante era garantizar los Juegos y estamos en la línea de mantener el nivel para estar peleando por los puestos importantes, sólo falta ese empujón de meterse en el podio. Aunque los resultados del último Mundial no los podíamos esperar, no estamos lejos", advirtió.

"En general, el aplazamiento de los Juegos no nos beneficia. Trastoca todos los calendarios internacionales y nacionales, que va a provocar un desajuste. Para nosotros este verano era una muy buena fecha y un buen momento. Las jugadoras con menos experiencia habían acumulado bastante y nos habíamos clasificado en julio de 2019, por lo que teníamos una buena planificación", agregó el técnico.

El preparador español intentó "aprovechar todo lo bueno que había" y que "no podía cambiar toda la filosofía e ir poco a poco dando los matices". "Una cosa que me está costando mucho es que sean retroactivas en el aspecto defensivo", comentó. Además, espera cumplir su contrato que se extiende hasta Tokyo 2020, aunque en otoño hay elecciones federativas y el que salga ganador podría decidir "prescindir" de él.

Finalmente, no descarta volver algún día al dirigir a un equipo masculino. "A veces, se nos encasilla en masculino o femenino, pero yo estoy abierto al balonmano. Desde el 2006 en femenino, pero no cierro las puertas al masculino", sentenció.