Manolo Cadenas: "Sería conveniente reducir los partidos, es difícil compaginar tantos y dar rendimiento"

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El técnico del ABANCA Ademar, Manolo Cadenas, ve problemas en que la ASOBAL cuente el próximo año con 18 equipos porque sería "difícil" compaginar cuatro partidos más con el calendario de la competición europea y "dar rendimiento", y, por otro lado, admitió que el objetivo futuro de su equipo debe ser "crecer y mirar a lo más alto".

"Sería conveniente reducir los partidos. Los días de competición europea llevan mucho tiempo y poco descanso, y es difícil compaginar tantos partidos y dar rendimiento. Con la plantilla que teníamos este año nos ha costado ser competitivos en dos partidos a la semana", opinó

Cadenas en una charla virtual organizada por la RFEBM en la que participó también Roberto García Parrondo, seleccionador egipcio.

En este sentido, aunque es partidario de jugar una liga regular, reconoció que la posibilidad de que dividir a los equipos en dos grupos "podría ser interesante", recordando que ya se no ve "como antes" que un equipo "importante" te visite y que así algunos "evitarían" que llegase el Barça y les meta "una paliza" como está sucediendo en la actualidad casi siempre.

El leonés quiere "saber" cuantos partidos van a tener para "a partir de ahí diseñar la plantilla", aunque no olvida que "la situación económica manda a veces". Lo que sí tiene claro es que los cambios que van a acometer en la plantilla ademarista son "dar un paso adelante", entre ellos el de intentar "ganar al Barcelona y a los demás". "El objetivo debe ser crecer y estar ahí arriba y mirando a lo más alto", subrayó.

Sobre el impacto de la crisis del coronavirus en el balonmano nacional, Cadenas desconoce lo que "va a suceder", pero advirtió que deben estar "preparados si hay una situación difícil". "Esto puede ser un pequeño paso atrás. Creo que es importante que las directivas hagan un esfuerzo para sacar esto adelante y los demás también debemos aceptar la situación, pero no sé en qué medida va a afectar", remarcó.

Lo que no le ha gustado al veterano técnico español es que la EHF haya decidido que la Champions se decida con una Final Four en diciembre entre el Barça, el Kiel, el PSG y el Veszprem y haya eliminado al resto de clasificados para los cruces.

"Como seguidor de la 'Champions' me hubiese gustado ver jugar a equipos como el Flensburg, el Pick, que ha dado un paso adelante con Juan Carlos (Pastor), o el Kielce de Talant (Duhshebaev). Es una pena, creo que se adultera realmente la competición y lo más acorde habría sido no celebrarla", expresó Cadenas, para el que este parón le ha supuesto "una oportunidad para reflexionar un poco", algo que antes en su carrera apenas ha podido hacer.

"ARGENTINA VINO CUANDO ESTABA EN CASA Y NADIE ME LLAMABA"

El exseleccionador nacional dirige ahora también a Argentina, un equipo del que le encantó su "forma de jugar" cuando se midió a él con los 'Hispanos' en el Mundial de Catar de 2015. "Vino a buscarme cuando estaba en casa y nadie me llamaba, y para mí es un sitio adecuado, tenía vínculo con muchas personas, conocía jugadores y al cuerpo técnico", relató, confesando que le gusta "cómo vive el balonmano" el país sudamericano, que tiene como principal problema que este deporte allí es "amateur", ya que sus profesionales "juegan en Europa".

Con el equipo argentino logró el billete para los Juegos de Tokio al ganar el oro en los Panamericanos. "Es algo que lo vivo por mi mismo, pero cuando pienso lo que representa para los jugadores me hace todavía sentirme mejor y orgulloso", expresó.

"Ya se verá, no vamos a saber que hubiese pasado si los Juegos se hubiesen disputado en las fechas previstas. Hay que adaptarse a las circunstancias y si tenemos más tiempo, habrá que preparar mejor a la selección, aunque con los cambios de planes puede haber gente perjudicada, entre las que me puedo incluir yo. Beneficia que el proyecto siga y miremos a los Juegos con la misma ilusión", indicó, dejando claro su deseo de seguir al frente del combinado.

En la selección, dirige a Gonzalo Carou, al que también tiene a sus órdenes en el Ademar, aunque ya le ha anunciado que no contará con él. "Es parte importante del Ademar y de sus éxitos, un gran especialista en defensa, pero que no cuente para el proyecto de futuro del Ademar no significa nada. La selección es distinta y él tiene un peso importante, está entre los mejores", apuntó.