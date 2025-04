Marcos Fis, novedad en los 'Hispanos' para los partidos ante Italia y Letonia

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El joven lateral derecho del ID Energy Caserío Marcos Fis, hijo del histórico internacional español Julio Fis, ha entrado por primera vez en una convocatoria de la selección española masculina de balonmano y será uno de los jugadores disponibles para los partidos ante Italia y Letonia, correspondientes a la quinta y sexta jornadas de la fase de clasificación para el Campeonato de Europa 2026.

El seleccionador español, Jordi Ribera, ha recurrido al Programa de Tecnificación Deportiva de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) para convocar a Fis, que milita en el ID Energy Caserío de División de Honor Plata Masculina -donde es el 15º máximo anotador de la categoría- y que cumplió 18 años el pasado 1 de abril. Así, pasa de los 'Hispanos' juveniles al equipo absoluto.

"Todavía no me lo creo, no esperaba la llamada de Jordi. Es un estímulo para seguir trabajando", reconoció Fis tras conocer la llamada. "En menos de dos semanas voy a estar trabajando con los jugadores que he seguido de cerca estos últimos años por televisión", afirmó.

Ribera ha citado a los internacionales el lunes 5 de mayo en Barcelona para volar directamente a Bari, localidad cercana a Fasano; allí se celebra el jueves 8 de mayo (19.00 horas) el choque de la quinta jornada ante Italia.

España regresará a Barcelona el viernes 9 de mayo, y desde allí se desplazará a Huesca, donde cerrará la fase clasificatoria para el Campeonato de Europa de balonmano masculino 2026 ante Letonia el domingo 11 de mayo (18.00 horas) en el Palacio de los Deportes de la localidad aragonesa.

--CONVOCATORIA DE LOS 'HISPANOS'.

PORTERÍA: Rodrigo Corrales (One Veszprém HC) y Xoan Ledo (Logroño La Rioja).

CENTRAL: Ian Tarrafeta (Provence Aix Université Club).

LATERAL DERECHO: Imanol Garciandia (OTP Bank - PICK Szeged), Djordje Cikusa (Montpellier Handball) y Marcos Fis (ID Energy Caserío).

LATERAL IZQUIERDO: Agustín Casado (One Veszprém HC), Daniel Dujshebaev (Industria Kielce) y Jan Gurri (Sporting CP).

EXTREMO DERECHO: Aleix Gómez (Barça) y Kauldi Odriozola (HBC Nantes).

EXTREMO IZQUIERDO: Miguel Sánchez-Migallón (Sporting Lisboa e Benfica), Daniel Fernández (TVB Stuttgart) e Ian Barrufet (MT Melsungen).

PIVOTE: Abel Serdio (Orlen Wisla Plock), Javier Rodríguez (Barça) y Víctor Romero (Fraikin Granollers).