Mario Nevado completa la convocatoria de los 'Hispanos' para el 'Playoff' mundialista ante Israel

Archivo - Jordi Ribera durante un partido de la selección española masculina de balonmano - Beautiful Sports / Orange Pictur / AFP7 / Europa P

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El lateral del IRUDEK Bidasoa Irun Mario Nevado ha entrado en la lista de convocados de la selección española masculina de balonmano para el 'Playoff' clasificatorio para el Campeonato del Mundo de Alemania 2027 ante Israel, que se disputará en Argentina, después de las bajas por lesión de Álex Dujshebaev y Petar Cikusa, ha confirmado este viernes la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

El lateral izquierdo madrileño, de 23 años, ya jugó con los 'Hispanos' el pasado mes de marzo en el doble compromiso amistoso de los de Jordi Ribera ante Francia, primero en Le Mans y después en el Quijote Arena de Ciudad Real.

Actualmente, Nevado está inmerso en la pelea por la segunda posición de la División de Honor Masculina con el Bidasoa Irun, una plaza que da acceso a jugar la EHF European League la próxima temporada. Además, el conjunto vasco también luchará por la Copa del Rey.

El miércoles, se confirmaba que el central del Barça Petar Cikusa sufría una lumbalgia que le mantendría alejado de las canchas entre dos y tres semanas, por lo que no podrá disputar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Nantes. Alex Dujshebaev, jugador del Lomza Vive Kielce, sigue aquejado de una lesión muscular en la pierna izquierda que ya le impidió enfrentarse a la Francia dirigida por su padre, Talant Dujshebaev.

Los dos encuentros ante el combinado israelí se disputarán en la Casa del Handball Argentino de Buenos Aires; el primero se jugará el jueves 14 de mayo, la madrugada del jueves al viernes a las 00.00 hora peninsular española, mientras que el segundo será el sábado 16 de mayo a las 20.30 hora peninsular española.

--CONVOCATORIA DE LOS HISPANOS.

PORTERÍA: Sergey Hernández (SC Magdeburg), Gonzalo Pérez de Vargas (THW Kiel) y Álvaro Pérez (Club Deportivo Ademar León Balonmano).

CENTRAL: Ian Tarrafeta (HBC Nantes).

LATERAL DERECHO: Imanol Garciandia (Pick Szeged), y Marcos Fis (Club Balonmano Granollers).

LATERAL IZQUIERDO: Jan Gurri (Sporting CP), Antonio Serradilla (TVB Stuttgart HB), Agustín Casado (HC Montpellier) y Mario Nevado (Club Deportivo Bidasoa).

EXTREMO DERECHO: Aleix Gómez (FC Barcelona) y Kauldi Odriozola (HBC Nantes).

EXTREMO IZQUIERDO: Ian Barrufet (FC Barcelona) y Dani Fernández (FC Barcelona).

PIVOTE: Abel Serdio (Wisla Plock), Artur Parera (Club Balonmano Huesca) y Antonio Bazán (FC Barcelona).