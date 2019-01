Morros: "Ser campeón de Europa te penaliza, los arbitrajes te miran con menos cariño"

Publicado 10/01/2019 19:53:26 CET

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jugador de la selección española Viran Morros considera que ir al Mundial como campeones de Europa "no genera presión", pero sí puede "penalizar" porque "los arbitrajes te miran un poquito con menos cariño", aunque están acostumbrados a ello y, personalmente, el pivote del PSG tiene "muchas ganas y energía" de disputar el que será su sexto Mundial con los 'Hispanos'.

"Ir al Mundial como campeones de Europa yo creo que no genera presión, personalmente no. Todos hemos convivido con estas situaciones, todos sabemos lo que es. Empieza un nuevo campeonato, desde cero, por ser campeón de Europa no tienes más puntos, incluso hasta te penaliza un poco, porque todo el mundo te quiere ganar, los arbitrajes te miran un poquito con menos cariño, digamos, pero estamos acostumbrados, sabemos lo que hay", confesó Morros en una entrevista a Europa Press.

El principal objetivo de la selección española será "luchar por estar en semifinales", para a partir de ahí "poder soñar". "Está claro que España también es candidata, somos campeones de Europa", señaló convencido, aunque para el de Barcelona hay "6-7 candidatos a estar en semifinales". "Dinamarca juega en casa y será muy fuerte y muy dura, Alemania también sabemos el equipo que tiene. Obviamente Francia, Croacia estoy seguro que van a ser muy competitivas. Noruega y Suecia llevan dos campeonatos haciendo las cosas muy buen, por tanto, hay muchos equipos que pueden que estar luchando por las medallas", añadió.

"El cuerpo está bien, hemos trabajado muy bien físicamente, y estamos todos en condiciones, no tenemos ningún lesionado y eso es muy importante. Mentalmente, con muchas ganas, mucha energía, mucha ilusión de afrontar otro campeonato", comentó Viran Morros, que hace unas semanas cumplió 200 partidos con los 'Hispanos', y quien mantiene la ilusión intacta en su sexto Mundial desde que debutase en 2004.

"Todos los campeonatos ilusionan y todos son distintos. Es un reto impresionante poder jugar un Mundial con la selección, va a ser mi sexto Mundial, la verdad que estoy muy contento, muy ilusionado, y con ganas de ayudar al equipo al máximo", agregó.

En el Grupo B, España jugará cuatro partidos en cinco días durante la primera fase, al contrario que Alemania y Dinamarca, organizadoras del torneo, que tendrán un día de descanso entre los partidos salvo en uno. "Estamos acostumbrados a eso. Ya hemos vivido muchos campeonatos en esta situación, sabemos lo exigente físicamente que será y Jordi Ribera también está concienciado, seguro que va a tratar de rotar para legar a los momentos importantes bien físicamente. Eso es algo que ya conocemos y estamos preparado para ello", comentó.

"PARA NADA ES UN GRUPO ASEQUIBLE"

Preguntado por la dificultad del grupo, Morros lo tiene claro: "Para nada es un grupo asequible, tenemos tres equipos europeos, creo que muy fuertes, seguramente Croacia es una candidata para estar luchando por las medallas. Islandia y Macedonia son equipos muy complicados, que defienden muy bien y muy duro. Y después Japón, que todo el mudo piensa que puede ser el rival más fácil, pero tiene un equipo bastante interesante. Baréin puede ser la selección que menos conocemos, pero los asiáticos son equipos muy competitivos, por lo tanto un torneo muy complicado", analizó el pivote.

Antes de este Mundial, los 'Hispanos' pudieron probarse en el Torneo Internacional de Palencia, donde ganaron a sus tres rivales, Arabia Saudí, Bielorrusia y Polonia, y pudieron ensayar "muchas cosas" de cara a la cita mundialista. "Hemos probado todas las defensas, las pérdidas que podemos tener en defensa, las combinaciones en ataque, situaciones especiales que podemos encontrarnos en el campeonato, el hecho de estar en momentos de partido ajustados te hace competir con esa tensión y ese, entre comillas, miedo, necesario para afrontar un campeonato", expresó.

"Está claro que es muy importante para nosotros poder defender bien, ayudar a a portería que pare y poder correr para sacar bolas fáciles de contraataque. Pero obviamente, si queremos aspirar a estar en las medallas hay que hacerlo todo muy bien. Hay que hacer los balances defensivos muy bien, hay que contraatacar bien, hay que jugar bien en ataque seguro, perder pocas bolas. Hay que estar a muy buen nivel si quieres estar en las medallas", afirmó Morros.

Tras una segunda etapa en el Barcelona que duró siete años, Viran Morros abandonó el equipo azulgrana para fichar por el PSG, aunque, a pesar de que "está claro que la Asobal, en los últimos cinco-seis años, ha bajado de nivel", esta no fue la principal razón. "Yo no sigo en España porque en Barcelona no contaron conmigo, entonces me tuve que buscar la vida. Salió una oportunidad muy buena como era París, donde estoy muy contento, muy feliz y con muchas ganas. Tuve grandes oportunidades, pero París había que cogerla", finalizó.