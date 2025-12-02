El Navarra Arena acogerá el Torneo Internacional de España 2026 - RFEBM

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El tradicional Torneo Internacional de España 2026, que se disputará del 8 al 11 de enero, tendrá como sede el Navarra Arena de Pamplona, donde la selección española masculina de balonmano tendrá su último ensayo de preparación para el Campeonato del Europa 2026, que se disputará en Dinamarca, Noruega y Suecia.

Según anunció este martes la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), el Navarra Arena, construido en 2018, será la sede de este TIE 2026 y, por tanto, albergará por primera vez una gran cita de balonmano, "fruto del acuerdo alcanzado por la Real Federación Española de Balonmano, el Gobierno de Navarra y NICDO (Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio), con la colaboración de la Federación Navarra de Balonmano".

Además de los 'Hispanos', en el torneo participarán Portugal, semifinalista el pasado año en el Campeonato del Mundo; Egipto, cuarto finalista en el último Mundial, Túnez, Eslovaquia y Argentina, campeón del último torneo Panamericano.

El Torneo Internacional de España de balonmano masculino vuelve a Navarra 20 años después. "Es una excelente noticia, supone volver a una tierra que profesa un amor infinito por nuestro deporte, y que ha sido cuna de grandísimos jugadores, entrenadores, árbitros y equipos que han elevado el nombre del balonmano español a otro nivel", el presidente de la RFEBM, Francisco Blázquez.

"Para los Hispanos, es todo un lujo preparar el Campeonato de Europa 2026 ante estos grandes rivales en una instalación icónica de nuestro país, como es el Navarra Arena", añadió.

Por otro lado, la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola, señaló que es "un honor recibir a la selección española de balonmano y hacerlo además en una cita tan importante de cara al Campeonato de Europa 2026". "Nuestra comunidad ha sido anfitriona de grandes campeonatos a nivel nacional, internacional y mundial. Somos referente en la organización de eventos deportivos con instalaciones de primer nivel, como el Navarra Arena", afirmó.

"Además, el balonmano es parte de nuestra historia deportiva, tenemos grandes referentes y es una tierra que acoge este deporte y cuida este deporte con cariño. En septiembre acogimos por primera vez la Copa de la reina de balonmano femenino y seguiremos impulsando la celebración de citas de este nivel en nuestra comunidad", añadió.