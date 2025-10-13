Pablo Urdangarín, novedad en los 'Hispanos' para el doble amistoso ante Suecia

Jordi Ribera también llama a los debutantes Natan Suárez, Mario Nevado y Álvaro Martínez

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El lateral derecho del Club Balonmano Granollers Pablo Urdangarín es una de las cuatro novedades de la selección española masculina de balonmano para la concentración de preparación para el Europeo en Suecia, donde disputará dos partidos amistosos ante el combinado local los días 30 de octubre y 1 de noviembre.

Urdangarín, hijo del exjugador Iñaki Urdangarín y de la infanta Cristina, será una de las cuatro caras nuevas convocadas por el seleccionador Jordi Ribera junto al central Natan Suárez (Sporting CP), el lateral izquierdo Mario Nevado (Club Deportivo Bidasoa) y el pivote Álvaro Martínez (Club Balonmano Ciudad de Logroño).

El preparador catalán ha citado a los internacionales el domingo 26 de octubre a las 20.00 horas en Madrid, desde donde se desplazarán al día siguiente a Estocolmo. Allí se hospedarán en la ciudad escandinava de Linköping hasta el final de la actividad el domingo 2 de noviembre.

Los 'Hispanos' y la selección sueca se enfrentarán primero el jueves 30 de octubre en el Saab Arena Linköping, y el sábado 1 de noviembre volverán a verse las caras en el Volvo CE Arena Eskilstuna.

Ribera aseguró que tienen "pocas ventanas para poder trabajar" y para preparar un Campeonato de Europa "que ya empieza a ser importante por la proximidad", del 13 de enero al 1 de febrero de 2026 en Dinamarca, Suecia y Noruega. "También empiezan las clasificaciones para el próximo Campeonato del Mundo y empezamos a vislumbrar un poquito ya en el futuro esos Juegos Olímpicos del 2028", afirmó.

"La idea es llevar una selección siempre con esa lejanía muy presente, con la posibilidad de probar a algunos jugadores que están demostrando que están en forma, que están jugando bien y que evidentemente aquí tienen su oportunidad", añadió.

Además, recordó que llevan ya un tiempo en un "punto de experimental" propio de "una selección en formación". "Llegamos sabiendo de la poca experiencia evidentemente que tienen algunos, también de la ilusión y la fuerza que tienen los que pueden ser nuevos. Tenemos la ilusión de preparar y tener una semana lo más provechosa posible para que podamos aprovechar al máximo, con dos partidos superexigentes con una selección de Suecia que prácticamente está al completo, también con algunos jugadores jóvenes, pero que evidentemente será una muy buena piedra de toque", indicó.

Por último, insistió en que el hecho de que haya jugadores nuevos demuestra que es "una selección que está abierta". "A lo largo de estos años siempre han entrado jugadores nuevos, siempre con una base sólida, y ahora estamos buscando esa base sólida precisamente para seguir teniendo siempre esa ventana y que algunos jugadores que están haciendo y que están a un buen nivel puedan entrar en esa convocatoria", finalizó.

--CONVOCATORIA DE LOS HISPANOS.

PORTERÍA: Rodrigo Corrales (MKB Veszprem) y Sergey Hernández (SG Magdeburg).

CENTRAL: Natan Suárez (Sporting C.P.), Agustín Casado (HC Montpellier) e Ian Tarrafeta (HBC Nantes).

LATERAL DERECHO: Pablo Urdangarín (Club Balonmano Granollers), Imanol Garciandía (Pick Szeged) y Alex Dujshebaev (KS Kielce).

LATERAL IZQUIERDO: Antonio Serradilla (TVB Stuttgart HB), Mario Nevado (Club Deportivo Bidasoa) y Jan Gurri (Sporting C.P).

EXTREMO DERECHO: Aleix Gómez (F.C. Barcelona) y Kauldi Odriozola (HBC Nantes).

EXTREMO IZQUIERDO: Ian Barrufet (F.C. Barcelona) y Dani Fernández (F.C. Barcelona).

PIVOTE: Javi Rodríguez (Sport Lisboa e Benfica), Víctor Romero (Sporting C.P.) y Álvaro Martínez (Club Balonmano Ciudad de Logroño).