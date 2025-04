Petar Cikusa renueva con el Barça de balonmano hasta 2029

BARCELONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El central Petar Cikusa, de 19 años, ha renovado su contrato con el Barça de balonmano, que expiraba en el verano de 2027, hasta el 30 de junio de 2029, según ha informado este lunes el club azulgrana en un comunicado.

Petar Cikusa, que afronta su segundo año en el primer equipo tras destacar en las categorías inferiores en la etapa infantil, terminó la temporada de debut ganando todos los títulos posibles salvo la Super Globe.

El jugador de Bordils ya ha jugado 29 partidos en la Liga de Campeones desde su estreno, con un balance de 52 goles anotados, incluyendo cinco en la final a cuatro. Sus registros en la Liga Plenitude son de 103 goles en 48 partidos.

Pese a sufrir una lesión a principios de año, el central azulgrana continúa con su progresión a las órdenes de Carlos Ortega y fue como reserva a los Juegos Olímpicos de Paris 2024, donde los 'Hispanos' ganaron el bronce.

El central volverá a compartir equipo a partir de la próxima temporada con su hermano gemelo, Djorde Cikusa, cuando el zurdo vuelva este verano de su cesión al Montpellier Handball francés.

"ES LO MEJOR QUE ME HA PASADO"

En declaraciones a Barça One, Cikusa no ocultó su felicidad por la renovación. "Soy muy joven y todavía tengo mucho tiempo por delante, pero ya renovar con el Barça, el mejor club del mundo, para mí es un sueño. Lo ha sido desde pequeño, pero renovar dos veces en un año es lo mejor que me ha pasado en la vida", aseguró.

Cikusa ha confesado que tiene "más presión" en esta segunda temporada en el primer equipo, pero ha destacado "la ayuda de todos" en este camino.

"Sigo siendo un niño, el más joven del equipo, pero dentro de la pista tengo que ser yo mismo. Con los compañeros que tengo y el cuerpo técnico, que me ayudan cada día, tengo que seguir yendo al cien por cien y dejarme la piel", subrayó.