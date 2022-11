Prades: "Es una derrota dura, hacía falta un poco más"

La RFEBM informa que la posible lesión de Silvia Navarro queda "a la espera de llevar a cabo un estudio complementario"

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de balonmano, José Ignacio Prades, lamentó una "derrota dura" y "difícil de digerir" (30-23) ante Montenegro en el inicio del Campeonato de Europa 2022, mientras que la Federación emplazó a pruebas médicas la posible lesión de la portera Silvia Navarro.

"Es una derrota dura y difícil de digerir por la forma que se ha producido al final. Con un resultado demasiado abultado. Es cierto que en la segunda parte tampoco hemos entrado bien. Quizá esos nervios iniciales también se han trasladado al inicio de la segunda mitad", dijo en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), recogidas por Europa Press.

El técnico de las 'Guerreras' confesó que su equipo no fue capaz de sacar lo que pedía "un escenario difícil" en casa de la anfitriona. "Creo que en la primera parte no hicimos un mal partido a nivel defensivo pero nos lastró demasiado fallar tanto en ataque. No tuvimos la frescura habitual, por la dureza de las montenegrinas. Hacía falta un poco más. El escenario era difícil, con la dureza que sabíamos que iba a pasar", apuntó.

"Irnos de tres al descanso no era un mal resultado visto lo mal que habíamos empezado. La segunda mitad pasó un poco más de lo mismo. Cuando abrimos el 5:1 y arriesgamos un poco más pudimos en ese toma y daca equilibrar un poco más las fuerzas", añadió.

España encajó además el palo de la lesión de la portera Silvia Navarro al final de la primera parte, quien se marchó con la rodilla izquierda tocada y con lágrimas en la cara. La Federación apuntó que la valenciana "queda pendiente de evolución, a la espera de llevar a cabo un estudio complementario".