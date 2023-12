La RFEBM quiere garantizar la disputa de la Copa de España

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) anunció este jueves que quiere "garantizar" la disputa de la Copa de España, este fin de semana en Irún, pese al conflicto surgido los últimos días con la ASOBAL.

"Lo primero que debe prevalecer es el interés general del balonmano español y de sus aficionados, dejando a un lado las posibles discrepancias existentes entre los agentes vinculados a este deporte", insiste la Federación, después de pronunciarse por la mañana en voz de su presidente Francisco V. Blázquez.

En la misma línea que su máximo dirigente, la nota de la RFEBM recuerda que su "único objetivo es la promoción y fomento" del balonmano "así como la creación de proyectos que sirvan para su desarrollo y el vínculo y fidelización de sus seguidores".

"Nuestro deporte no puede permitirse el lujo de aparecer en los medios, a base de un cruce de comunicados, que no sirven más que para generar un clima de crispación y escepticismo que no nos debemos permitir", apunta la Federación.

Por ello, la RFEBM apunta que la Copa de España debe celebrarse como está aprobado en su Asamblea General "si bien, con otra denominación, que tuvo que modificarse por exigencia unilateral de la Liga Profesional Asobal" y, además, "por respeto a los aficionados, que tienen el derecho a poder disfrutar de una competición de alto nivel y a las instituciones" de Irún.

Así, la Federación dice que "ha habilitado los medios oportunos para que la Copa de España 2023 se celebre, tal y como estaba previsto, con las mejores condiciones para deportistas y espectadores". "La RFEBM realizado las gestiones procedentes para desbloquear esta situación, sin que ello suponga la renuncia a los derechos e intereses federativos", afirma.

"Lamentamos que la Liga Profesional Asobal no entienda que sus modos de presionar e injerir en la organización de este torneo, estén ocasionando un deterioro de gran magnitud a la imagen de nuestro deporte, sobre todo teniendo en consideración que no están legitimados para la organización y explotación de la Copa de España", termina.