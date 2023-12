ASOBAL muestra su "decepción" con la RFEBM y recuerda que "el balomano no es un monopolio federativo"

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ASOBAL mostró este jueves "su más sincera decepción" con la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) por forzar "una vez más una situación que afecta a los principales activos del balonmano de élite masculino" por la celebración de la Copa de España en detrimento de la Copa ASOBAL y recalcó que sus clubes "no tienen la obligación" de competir en ella y que "el balonmano no es un monopolio" del ente que preside Francisco V.Blázquez.

"La Liga ASOBAL quiere mostrar su más sincera decepción ante la postura del presidente de la Real Federación Española de Balonmano, generando primero y forzando, una vez más, una situación que afecta a los principales activos del balonmano de élite masculino estatal, en el marco de la celebración de la Copa España, un torneo que no está en el calendario oficial aprobado por la Asamblea de la RFEBM y que, por tanto, carece de carácter oficial", remarcó la ASOBAL en un comunicado.

La asociación reiteró que sus clubes "se han visto forzados a renunciar" a jugar esta competición por la falta de "garantías suficientes por escrito de respetar los derechos adquiridos" con sus patrocinadores y operador televisivo por parte de la RFEBM, y subrayó "la sorpresa no justificada esgrimida" por el presidente federativo, Francisco V.Blázquez, "que ha recibido en hasta dos ocasiones el documento que enumera los compromisos ya cerrados para la organización de la Copa ASOBAL".

En este sentido, detalló que la primera se produjo "a principios de noviembre", mientras que la segunda, "en la misma línea", se realizó "a través del club anfitrión del torneo", el Bidasoa, "sin que se haya recibido respuesta alguna". "La postura del señor Blázquez fue exigir la redacción -como condición sine qua non- de una carta de disculpas y agradecimiento en términos que se desconocen, ya que aparentemente no

tuvo validez el escrito que la Liga ASOBAL envió a la RFEBM el 7 de diciembre", puntualizó.

"Todo, con el foco puesto en la Copa de España, torneo al margen del calendario aprobado por la Asamblea de la RFEBM, que sí programó la celebración de la Copa ASOBAL que, según los acuerdos de la Asamblea federativa a la que se hace referencia, se organizaba conforme al convenio vigente en ese momento", aclaró la ASOBAL, que remarcó que sus clubes "no tienen la obligación de participar" en esa Copa de España al no figurar en el calendario.

El organismo que preside Servando Revuelta deja claro que los clubes, "con la intención de defender los intereses" del balonmano, "por el bien del espectáculo y por el respeto a los aficionados, han estado siempre dispuestos a colaborar, sin renunciar en ningún momento a la Copa ASOBAL, campeonato que el presidente federativo no puede prohibir ya que el balonmano no es un monopolio de su entidad", y muestra su sorpresa porque la RFEBM "no haya hecho nada para organizar la Copa de España hasta que restaba un mes para la celebración de la Copa ASOBAL", una cita cuya "existencia y postura organizativa de ASOBAL ha admitido" el ente federativo.

"CAMBIO DE CRITERIO" DE LA RFEBM

Además, la asociación cree que la puesta en marcha de la Copa de España "choca frontalmente" con la petición que le hicieron Blázquez, el capitán de la selección masculina, Gedeón Guardiola, y el seleccionador nacional, Jordi Ribera, de "adelantar las fechas" de esta Copa ASOBAL "para garantizar más tiempo de descanso de cara a preparar el próximo Europeo ya que la RFEBM es "supuestamente" la organizadora de esta Copa de España, por lo que puede "ajustar horarios y sede sin depender de terceros".

"El cambio de criterio responde únicamente a intereses que ASOBAL desconoce y que afecta directamente al trabajo en términos de acuerdos de patrocinios y audiovisuales que ya estaban cerrados desde la pasada de temporada, diseñando con tiempo la que se pretendía que fuera una Copa ASOBAL de máximos. La RFEBM y su presidente acceden a respetar parte de estos contratos sólo ante el temor y posible responsabilidad en que ha incurrido por incumplir los estatutos y los acuerdos de su

propia Asamblea", prosiguió la ASOBAL.

Esta tampoco "tiene conocimiento de la gestión que haya podido hacer la RFEBM con LALIGA+", la plataforma audiovisual vinculada a la Liga

ASOBAL, y argumenta que "las últimas tres ediciones" de la Copa del Rey "tuvieron presencia, precisamente, en la ventana del partner estratégico de la competición doméstica, por un motivo intencionadamente alejado del que esgrime la federación".

"El acuerdo no partió por una hipotética predisposición del ente federativo para respetar los acuerdos audiovisuales de ASOBAL, sino de una amenaza a la propia ASOBAL sobre la posible retirada de competencias sobre las competiciones cedidas. Gesto que provocó que, finalmente, el operador a petición de ASOBAL cediera a compartir la señal", detalló, resaltando que Francisco V. Blázquez alega que "su departamento jurídico no redactó lo que él quería decir y que, aunque lo firmó, el texto del contrato con ASOBAL no respondía a la intención que según él, debía recoger".

Finalmente, la asociación considera que la RFEBM "ha dejado constancia de su intención de tomar buena nota de la postura de

los clubes a los efectos pertinentes de lo que crea conveniente" y que por ello hará lo "mismo". "ASOBAL también remite este comunicado a sus 16 clubes, respetando su intención de mantenerlos constantemente informados", sentenció.