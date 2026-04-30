Rocas, Barrufet, Garralda, Guijosa y Cadenas entran en el Hall of Fame ASOBAL - ASOBAL

BARCELONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los exjugadores Albert Rocas, David Barrufet, Mateo Garralda y Rafa Guijosa, junto al entrenador Manolo Cadenas, forman la tercera generación del Hall of Fame de la Liga ASOBAL, según anunció este jueves la asociación, que refuerza así una iniciativa ya consolidada para preservar el legado del balonmano de élite en España.

La patronal destacó que este espacio no se limita al reconocimiento deportivo, sino que actúa como un puente entre la historia, el presente y el futuro de la competición, poniendo en valor las trayectorias de figuras que han contribuido a definir la identidad de ASOBAL y la evolución del balonmano profesional en el país.

En esta tercera promoción, la organización ensalzó cinco carreras que representan "distintas formas de alcanzar la excelencia". Desde la longevidad y seguridad bajo palos de Barrufet, referencia durante dos décadas en el FC Barcelona, hasta el liderazgo competitivo de Garralda, campeón del mundo en 2005 y doble medallista olímpico.

También subrayó el impacto de Guijosa, elegido Mejor Jugador del Mundo en 1999 y pieza clave del histórico 'Dream Team' del Barça; la velocidad, eficacia y regularidad de Rocas, doble campeón mundial con la selección española; y la influencia táctica y formativa de Cadenas, referente en los banquillos tras décadas de experiencia en ASOBAL.

El proceso de selección partió de una lista de diez candidatos elaborada por la Comisión de Méritos y Recompensas, en la que también figuraban Raúl González, el periodista Luis Miguel López, el técnico Manolo Laguna y el árbitro Ángel Sabroso. La decisión final se adoptó mediante un sistema de votación mixto que combinó el criterio de un jurado especializado con la participación de la comunidad ASOBAL.

Con estas incorporaciones, el Hall of Fame ASOBAL amplía un palmarés en el que ya figuran nombres como Talant Dujshebaev, Enric Masip, Juanín García, José Javier Hombrados, Juan de Dios Román, Ramón Gallego y Cecilio Alonso en la primera edición, así como Alberto Entrerríos, Cristina Fernández Piñeiro, Lorenzo Rico, Valero Rivera y Veselin Vujovic en la segunda.