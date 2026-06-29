80 Corredores Completan El Reto 'Andorra Por La Inclusión' Del Equipo 'Tressisalapar'. - TRESSISALAPAR

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El equipo 'TressisAlapar' ha completado el desafío ciclista 'Andorra por la inclusión', tras recorrer en cuatro etapas los más de 680 kilómetros entre la localidad madrileña de Alcalá de Henares y el Principado de Andorra.

La iniciativa ha consolidado el deporte como una herramienta de inclusión, convivencia y transformación social. Más allá del reto deportivo, uno de los mayores logros ha sido la convivencia entre las 80 personas participantes, con y sin discapacidad intelectual, junto a voluntarios y equipo de apoyo.

La organización del reto ha replicado la estructura de una prueba ciclista profesional, con puntos de avituallamiento, asistencia mecánica, controles de paso y vehículos de apoyo.

Uno de los momentos más exigentes del recorrido fue el paso por el desierto de los Monegros, donde el equipo tuvo que enfrentarse a altas temperaturas y largas jornadas sobre la bicicleta.

El recorrido, que ha atravesado distintas localidades de Castilla-La Mancha y Aragón, también ha estado marcado por el cariño recibido en cada pueblo.

Desde su creación en 2017, el proyecto 'TressisAlapar' ha evolucionado hasta convertirse en una referencia dentro del deporte inclusivo, manteniendo intacta su esencia de generar espacios de convivencia donde desaparecen las etiquetas y se construyen vínculos reales entre personas.

Con la llegada a Andorra, acompañados en esta última etapa por el ciclista profesional Carlos Verona, el equipo 'TressisaAlapar' ha cerrado una nueva edición reafirmando su compromiso con la inclusión y ha lanzado el mensaje de que conocer de cerca la realidad de las personas con discapacidad intelectual es el primer paso para "eliminar prejuicios y construir una sociedad más abierta, diversa y justa".