La 99ª Volta a Catalunya, un "tesoro" atractivo para los mejores ciclistas

Rubèn Peris: "La Volta tiene una salud de hierro y se ha adaptado a la 'Champions' del ciclismo"

La organización de la Volta Ciclista a Catalunya ha presentado este miércoles la edición número 99 de la ronda catalana, que se disputará del 25 al 31 de marzo con inicio en Calella y final en Barcelona, con el objetivo de ser un "tesoro" para Catalunya y "muy atractiva" para los mejores ciclistas del momento.

Con un recorrido duro y montañoso, más que en ediciones anteriores, y la presencia ya confirmada salvo lesión del vigente campeón y 'maillot arco-iris' Alejandro Valverde (Movistar) para defender su corona, la edición pre centenaria se prevé igualada por la presencia de varios 'gallos' del pelotón.

Y es que Romain Bardet (AG2R-La Mondiale), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Fabio Aru (UAE Team Emirates) o la joven estrella belga Remco Evenepoel (Deceuninck - Quick Step) están en la preselección.

Entre ellos, también, un Marc Soler (Movistar) que hará de escudero de Valverde y de anfitrión de la ronda catalana. El de Vilanova i la Geltrú fue protagonista de la presentación de la Volta, ya que subió los dos grandes puertos de la carrera junto al exciclista y ahora comentarista Àngel Edo.

"Habrá que ir a mil por hora en todos lados, a ver qué sucede al final. Son 11 kilómetros de 'señor Puerto', y creo que habrá diferencias, es un puerto largo y duro que a alguien le puede pasar factura y perder mucho tiempo", comentó subiendo a Vallter 2000, final de la tercera etapa.

Sobre La Molina, al día siguiente en la cuarta jornada, aseguró que es un puerto de su agrado. "Es un puerto que me gusta, a ver qué tal me irá. Se sube muy rápido, pese a tener casi 12 kilómetros. Si quieres, tienes puerto para atacar desde atrás o esperar arriba, me iría bien de las dos maneras", auguró.

La Volta se iniciará en Calella, salida y final de la primera etapa, de 164 kilómetros. "La primera etapa en Calella es un clásico pero este año será más dura, de media montaña, y no la típica etapa de inicio", señaló el director y presidente de la Volta Ciclista a Catalunya, Rubèn Peris.

Sin duda, la tercera etapa entre Sant Feliu de Guíxols y Vallter 2000, de 179 kilómetros, podría ser la 'etapa reina'. "La primera gran etapa de montaña. Será una jornada vibrante, con Port d'Oix y Port de Rocabruna enlazando con Vallter 2000, en un final precioso", señaló.

Y, la de Llanars-La Molina (150,3 kilómetros), no se queda atrás. "Segunda etapa de montaña. Un final con un nombre en la Volta, pero puede ser muy explosiva con dos subidas a La Molina. La carrera puede quedar definida, esperamos que no decidida", auguró.

Tras las etapas Puigcerdà-Sant Cugat del Vallès (188,1 km) y Valls-Vila-Seca (174,3 km) llegará la última, con salida y final en Barcelona tras 143,1 kilómetros y el ya habitual circuito final en la montaña de Montjuïc, donde sí se acabara de dictar al nuevo vencedor de la ronda catalana.

"La expectación de la Volta crece año a año, esta será la edición 99 de la carrera. Solo hay dos carreras por etapas, el Tour de Francia y el Giro de Italia, que son más antiguas que nosotros. La Volta goza de una salud de hierro, y se ha adaptado a los nuevos tiempos, a las demandas y exigencias de la UCI WorldTour, la 'Champions' del ciclismo", señaló Peris.

"Trabajamos para ofrecer a los mejores ciclistas del mundo los recorridas más atractivos, y para ofrecer a la afición un tesoro para Catalunya. Tenemos 99 ediciones y más de 100 años de historia", ahondó en este sentido.

Durante la presentación, en la sede de INEFC de Barcelona, se entregaron las Medallas de Honor de la Volta a Josep Maria Garcia Planas (periodista), el Club Ciclista Campo Claro, Lluís Senen Santaeulària (colaborador), el Ayuntamiento de Calella y a Joan Aregio Navarro (abogado y político).