Abel Antón y Silvia González encabezan el Aural Team para la Titan Desert 2024

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El atleta Abel Antón y la ciclista Silvia González encabezarán el equipo solidario del Aural Centros Auditivos para la Titan Desert Marocco 2024 del 28 de abril al 3 de mayo, un proyecto que ha sido presentado este lunes en el Consejo Superior de Deportes (CSD) con el objetivo de "inspirar a las personas a asumir retos y superar adversidades" en el marco de 'ejemplos de superación Aural'.

En el acto de presentación de presentación en el CSD han estado presentes el director general de Deportes del CSD, Fernando Molinero, el director general de Aural, Juan Ignacio Martínez, el bicampeón mundial de maratón Abel Antón y la fundadora de 'Ciclismo para todas', Silvia González.

El director general de Deportes del CSD, Fernando Molinero, considera "un placer" tener este proyecto aquí. "Sabemos del esfuerzo que hay detrás para que estos proyectos salgan adelante. Este proyecto es más que una iniciativa deportiva, son un reflejo del espíritu humano y el deporte es el mejor ejemplo", destacó.

La historia de Silvia nos inspira a todos y uno de los ejemplos es que nunca esa superación se consigue sola, para además afrontar el reto de superar una prueba tan compleja, donde hay más de 600km durante 6 días y empezará el 28 de abril. Además contará con el acompañamiento de Abel Antón que aportará los valores del deporte y evidentemente sin la ayuda de Aural esto sería absolutamente imposible", añadió.

El atleta Abel Antón tiene claro que estos proyectos le "gustan". "Ya por el reto solidario y que voy a ayudar a Silvia en todo lo que sea. Desde el inicio pensé en Aural y vamos a disfrutar todos juntos con ellos. Esto más que nada es el objetivo, ayudar a Silvia y va a ser inolvidable para todos, va a ser una experiencia fuera de lo normal", expresó.

"Es complicado adaptarse a la bicicleta pero creo que llevamos un gran equipo. Desde 2005, ya con Aural estuvimos en las maratones de Nueva York, de Berlín y de la muralla China. Desde el primer día este reto me ha enganchado y Silvia también. Tengo otras carreras como la maratón de Sevilla que voy a correr con mi hijo pero después de eso me pondré las pilas con la bicicleta porque si no entrenas lo vas a pasar mal", señaló.

La ciclista amateur Silvia González y fundadora de 'Ciclismo para todas', la detectaron cáncer y hace un mes fue operada con un trasplante de médula espinal, lo que no la ha impedido seguir con el ciclismo y afrontar la Titan. "Soy siempre de ver el vaso medio lleno, gracias a esa caída con la bicicleta, me rompí la pelvis y me detectaron un cáncer, me trataron y volví a padecerla pero me dijeron que era tratable y que podía seguir montando en bici", dijo.

"Te cansas más pero en general no me he sentido enferma. He dado un cambio en esta visibilidad y además ahora siento que soy un ejemplo para ciertas personas. Yo creo que hay que vivir el día a día y a todos nos ha pasado con la pandemia. Estoy intentando entrenar todo lo que puedo y el dolor de las rodillas me viene de la enfermedad pero se que todo este dolor me esta preparando para la Titan y los retos los vamos a superar", apuntó.

Por su parte, el director general de Aural, Juan Ignacio Martínez, aseguró que lleva "desde 2005 emprendiendo el proyecto de Aural Team, con Abel Antón como máximo referente". "En la lucha por quitar este estigma auditivo iniciamos este reto, para tratar de ayudar a esas personas a dar el salto. Ahora venimos a presentar aquí el proyecto de 'ejemplos de superación' para explicar a la sociedad, como a través de Abel y Silvia, la superación es posible", afirmó.

"Esta iniciativa tiene que tener una motivación solidaria y la idea es que tengan una motivación extra, y que superen sus límites como los maratones y carreras por etapas. En caso de terminar la prueba, Aural destinará un cierto bote solidario y con ello lo dedicaremos a labores solidarias. Esta vez en la Titan vamos a hacer pruebas a aquellas personas que se acerquen durante nuestra participación y les ayudaremos entregándoles audífonos si lo necesitan", confirmó.