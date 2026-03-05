Aitana Tour presenta este viernes su quinta edición de 'La Marcha'

Aitana Tour - AITANA TOUR

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La organización de Aitana Tour celebra este viernes 6 de marzo, a las 18.45, la presentación oficial de la 5ª edición de 'La Marcha', con un acto que reunirá a representantes institucionales, patrocinadores, embajadores y personalidades del ciclismo y el deporte en el Hotel Albir Playa & Spa (L'Alfàs del Pi, Alicante).

La prueba, de categoría UCI, que se celebrará el próximo 31 de mayo, reúne a más de 1.700 ciclistas y miles de acompañantes y aficionados durante todo el fin de semana, consolidada en pocos años como uno de los eventos cicloturistas de referencia del calendario internacional, atrayendo cada edición a participantes de numerosos países que encuentran en la Costa Blanca el destino ideal.

Uno de los grandes pilares de Aitana Tour es su gran Zona Expo, que se celebra en paralelo a la marcha y que se ha convertido en un punto de encuentro del ciclismo, con la presencia de marcas líderes del sector, presentaciones, actividades y miles de visitantes que convierten el evento en una gran fiesta de este deporte.

La presentación de este viernes se abrirá con la proyección del vídeo oficial de la edición y continuará con un repaso a los hitos alcanzados por la prueba y la visión de futuro de Aitana Tour. Durante la presentación se darán a conocer todas las novedades de la edición 2026, incluyendo la nueva equipación oficial, la actualización de los recorridos, las principales mejoras organizativas y la evolución del evento.

El acto podrá seguirse en directo a través de las redes sociales oficiales de Aitana Tour y su canal de YouTube. Para la V edición, la organización ha establecido un límite de 1.700 dorsales con el objetivo de garantizar la mejor experiencia para todos los participantes.