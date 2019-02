Albert Torres acude al Mundial "con ambición de luchar" por el oro en Omnium y Madison

Publicado 25/02/2019 17:45:06 CET

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Albert Torres acude "con la ambición de tratar de luchar por el oro" en las pruebas del Omnium y la Madison de los Mundiales de Ciclismo en Pista que se disputan a partir de este miércoles en la ciudad polaca de Pruszkow.

"El Mundial es la competición más importante del año. Tengo buenas sensaciones y voy con la ambición de tratar de luchar por el oro tanto en el Omnium como en la Madison", comentó Torres en declaraciones facilitadas por la RFEC.

El menorquín recordó que en sus participaciones de este año en las pruebas de las Copas del Mundo "el rendimiento ha sido muy bueno". "Pero el año pasado también venía con buenas sensaciones y luego el Omnium no salió como uno esperaba, así que también hay que ser prudentes", admitió.

Para la Madison, donde competirá con su inseparable Sebastián Mora, el balear espera que el diferente formato de esta cita les sea favorable. "Las Copas del Mundo se corren a 120 vueltas y aquí en el Mundial tendremos 200. Serán 20 minutos más de esfuerzo y eso será un factor decisivo que cuenta a favor para nosotros", afirmó.

"Es verdad que este año Dinamarca está dominando, pero el Mundial es la prueba reina del calendario, donde van a estar los mejores, y seguro que veremos delante a otras selecciones como Australia o Alemania. Lo importante es que tenemos buenas sensaciones y estamos preparados para luchar por el oro", añadió Torres.

Por su parte, Sebastián Mora, no descartará rendir bien a nivel individual en la Puntuación porque "va muy bien como preparación a la Madison ya que se asemejan mucho ambas pruebas". "Una vez uno sale a competición siempre intenta dar el máximo. Intentaré pelear por cada sprint, por cada punto, con la intención de concluir lo más arriba posible", subrayó.

Este Campeonato del Mundo será importante para las hermanas Usabiaga, Ana e Irene, que necesitan una buena actuación para sus aspiraciones de clasificarse para los Juegos de Tokyo 2020.

"Mis sensaciones durante toda la temporada han sido muy buenas, las mejores que he tenido nunca, pero en Copa del Mundo no se ha visto reflejado porque el nivel ha subido tanto que no se ha notado esas mejoras. El Mundial es la competición más importante que hay y todos llegan a su cien por cien, además ya estamos en plena clasificación olímpica así que nadie regalará nada y a ver que puesto nos sale", señaló Ana Usabiaga, que competirá en el Omnium.

Su hermana Irene, en cambio, ha tenido "bastantes altibajos", aunque es optimista porque ahora está "en un buen momento". "Así lo reflejan los últimos resultados y mis sensaciones en los entrenamientos. Creo que llego en un buen momento al Mundial y habrá que aprovecharlo. Las pruebas en las que participo son en cierto modo un tanto imprevisibles e intentaré hacerlo lo mejor que pueda", expresó.

CALVO Y CASAS QUIEREN REPETIR OCTAVA PLAZA

En cuanto a la velocidad, Tania Calvo y Helena Casas intentarán volver a estar entre las ocho mejores en la competición por equipos. "Hemos mejorado nuestros registros en las últimas competiciones, aunque somos conscientes del altísimo nivel que habrá y de que será difícil. Aun así, lo afrontamos con mucha ilusión y muchas ganas. Cada posición que logremos obtener será positiva de cara a la clasificación para Tokio", apuntó Casas.

"Hemos decidido volver a las posiciones originales, pues tras la inversión que realizamos en el pasado Europeo de Glasgow las cosas no acabaron de salir como esperábamos. En las dos últimas Copas del Mundo hemos vuelto a estar mejor, pero sabemos que tenemos que seguir trabajando para obtener los mejores resultados posibles", remarcó por su parte Calvo.

Finalmente, el trío de velocidad masculina acude con "la esperanza" de poder repetir el 44.4 que les dio la octava plaza en la Copa del Mundo de Londres, su "mejor actuación", como recordó Juan Peralta, uno de sus integrantes.

"Creo que podemos hacer nuestro mejor tiempo de la temporada aquí en Polonia. Tenemos muchas ganas de intentarlo y a mí, a título individual, me gustaría intentar estar entre los 15 primeros en el kilómetro", agregó Pepe Moreno, mientras que Alejandro Martínez, el encargado de realizar la arrancada, también cree que llegan "bien". "Estamos en un buen momento y a nivel personal me gustaría estar por debajo de ese 18.0 en la vuelta inicial", sentenció.