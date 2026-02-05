El exciclista español Alberto Contador debutará en mountain bike en la Vuelta a Ibiza. - VUELTA A IBIZA

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exciclista español Alberto Contador, ganador de siete 'Grandes Vueltas', debutará en competición oficial de mountain bike por etapas en la Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano, coincidiendo con las bodas de plata del evento, que se disputa del 2 al 5 de abril de 2026, según informó este jueves la prueba ciclista.

"El campeón del Giro de Italia, Tour de Francia y La Vuelta a España acepta así el desafío lanzado por Óscar Pereiro y traslada su espíritu competitivo a los senderos y recorridos más técnicos de la isla, en un 'cara a cara' entre dos leyendas que promete convertirse en uno de los grandes focos deportivos de esta edición", recalcaron desde el evento en un comunicado.

Contador confiesa que será "un gran desafío y "una decisión nada fácil de tomar" por el respeto hacia la Vuelta a Ibiza. "Nunca he competido en una prueba de bicicleta de montaña y sé que la Vuelta a Ibiza MTB es una carrera muy bonita, pero también exigente, con recorridos de todo tipo. La propuesta de Óscar y, sobre todo, la grandísima relación con toda la familia de la Vuelta a Ibiza me hace especial ilusión. Tenía claro que, si debutaba en una carrera de MTB por etapas, tenía que ser aquí", aseguró el de Pinto

"La afronto con respeto, pero sobre todo con ganas de disfrutarla. Me han hablado maravillas de la prueba y de su ambiente; he estado en varias ocasiones y he podido ver la atmósfera tan bonita que se vive, aunque nunca encima de la bicicleta. Esta vez sí. Intentaremos defendernos bien y estoy deseando que lleguen las fechas para compartirla con toda la familia ciclista y con mi compañero, Óscar Pereiro", añadió el madrileño.

Alberto Contador se estrenará en MTB compitiendo durante tres días en una vuelta con desniveles exigentes, tramos técnicos y sectores rápidos donde la lectura del terreno resulta decisiva. El salto del madrileño a esta disciplina tiende un puente entre la élite histórica del ciclismo de carretera y el crecimiento del mountain bike como formato competitivo y experiencial.

El responsable de la prueba, Juanjo Planells, subrayó que esta edición no solo celebra 25 años de historia deportiva, sino también "la evolución de un evento que ha construido una auténtica comunidad ciclista alrededor de la isla". "Alberto Contador ha sido y es embajador de la prueba, conoce su esencia y su espíritu, y que haya elegido precisamente nuestro 25º aniversario para debutar en MTB por etapas le da a esta edición un valor simbólico enorme", afirmó.