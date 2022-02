Alejandro Valverde conquista O Gran Camiño

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar) se ha proclamado este domingo vencedor de O Gran Camiño, después de asaltar el liderato en la cuarta y última etapa, una contrarreloj de 15,8 kilómetros con salida y meta en Sarria (Lugo) y en la que se ha impuesto el ucraniano Mark Padun (EF Education-EasyPost).

El murciano, de 41 años, asestó el golpe vital al vencer el sábado en la etapa reina de la prueba gallega y completó su asalto a la victoria final en la última jornada, en la que fue capaz de remontar los diez segundos de ventaja respecto al canadiense Michael Woods (Israel-Premier Tech), que llegaba líder a Sarria.

Con ello, el norteamericano terminó la cita a siete segundos de Valverde, mientras que Mark Padun, a 1:49, se subió al podio gracias a su triunfo en la última etapa. El ucraniano lideró la tabla de tiempos con un crono de 20:19, cinco segundos mejor que Jesús Herrada (Cofidis) y diez que el propio Valverde y Ion Izagirre (Cofidis).

Tras la carrera, Valverde se mostró "contento", sobre todo por haber conseguido llevarse "la general". "El trabajo del equipo ha sido fantástico durante los cuatro días, y poder llevarme la primera edición de esta nueva carrera, tan bien organizada, es algo muy bonito", manifestó.

"Ayer logramos la etapa, he estado siempre delante los cuatro días -tercero en Vigo, segundo el viernes, tercero también este domingo- y me marcho con mucha ilusión de esta carrera. Ya antes de venir había hablado con Ezequiel Mosquera, organizador, y me había transmitido sus ganas de que todo saliera bien. Ha sido una carrera muy bonita, con mucho público que es lo importante, y ojalá que dure muchos años", concluyó.