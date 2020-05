Alejandro Valverde: "No descarto seguir después de 2021"

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar Team) confesó que puede que el 2021 no sea el año de su retirada profesional, después de estar viviendo esta temporada atípica por culpa del coronavirus, por lo que no descartó seguir más allá de su objetivo de los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Los Juegos son los Juegos y si todo va bien y mi condición física sigue estando como estoy voy a luchar por ello. Pero hay carreras muy bonitas como Lombardía que pueden estar en mi palmarés. Es muy difícil. Cualquier carrera es bonita para intentar ganar", apuntó el murciano este viernes en el Movistar Team Talks.

Valverde confesó que su preparación este curso iba encaminada a Tokyo 2020 y que ahora tratará de llegar igualmente preparado para el próximo año. De hecho, el campeón de España apuntó que puede que alargue su carrera a 2022. "Si no hubiese ocurrido esto que ha ocurrido diría seguro que 2021 sería mi último año, con 41 años y ya está bien", explicó.

"Pero como ha sido un año muy diferente, no nos han dejado correr, ahora mismo te diría que no sé si 2021 sería muy último año, a lo mejor hablaría con Eusebio de vamos a darle medio año más o uno más, no lo descarto. Ahora tengo hasta 2021 de corredor pero no descarto seguir un poco más. Hay que ver cómo responde mi cuerpo, pero a día de hoy mis sensaciones no son malas", añadió.

Además, Valverde, que cedió su bici de campeón del mundo para el proyecto de Cruz Roja Responde, dio ánimos a la sociedad cuando confía se acerca el final de la crisis del COVID-19. "Dar muchos ánimos a todo el mundo, que es una crisis gorda, pero cada vez estamos más cerca de superarla", zanjó.