Alejandro Valverde: "Ha sido un final que soñaba"

ALCOBENDAS (MADRID), 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exciclista español Alejandro Valverde agradeció este miércoles haber tenido el final de carrera deportiva con el que había soñado y aseguró haber "disfrutado muchísimo" de tantos años, mientras que cree que puede ayudar ahora en otro papel a un Movistar Team donde ve a Enric Mas como "un líder al cien por cien".

"Ha sido muy bonito. Ha sido un final que soñaba, me podía haber retirado en 2021, pero con toda la pandemia y el poco público que había no era bonito. El final ha sido espectacular, sobre todo en La Vuelta, con homenajes en todas las salidas y llegadas, y en Italia tuvimos cuatro carreras muy bonitas y además los resultados acompañaron", señaló Valverde durante la presentación del Movistar Team para 2023. "Lo he disfrutado muchísimo, es una pena irme", añadió posteriormente emocionado tras visionar un vídeo homenaje.

Para el murciano, el equipo ya tiene "jóvenes y no tan jóvenes que están andando muy bien". "Creo que dejamos un relevo muy bueno", admitió el exciclista que ahora tendrá otro papel en el equipo. "Soy un corredor alegre, de mente joven. He disfrutado muchísimo en esta concentración con ellos en Alicante y les veo muy motivados y animados", indicó.

"Veo muchas cosas que puedo transmitir a los directores. El próximo año estaré más en el coche y el bus y podré ayudar muchísimo", apuntó. "Todo lo que sea aportar y ayudar a que sea mejor el equipo, que ya es un gran equipo, hacer unión y estar en cualquier evento que haya que hacer con el equipo y con Movistar. Es un honor seguir ligado y lo necesito", añadió el de Las Lumbreras reconoció que durante su carrera lo que le motivó para seguir entrenando fue "la pasión" por su deporte.

"Hoy he disfrutado de diferente manera a otros años, y ver a todos los compañeros arriba. Tenemos un reto bonito el próximo año, se pueden hacer muchas cosas. Entrenar con ellos y ver desde dentro cómo están. Ir a las carreras, dar una imagen también, que haya más coordinación entre corredores y directores", recalcó posteriormente ante los medios de comunicación.

Valverde confesó que "cuesta desconectar". "Tiene que haber una transición y poco a poco tienes que ir desconectando, ver dónde estás e ir al otro lado. Sigo teniendo la cabeza de corredor porque sigo donde estaba hace dos meses", subrayó.

"Ahora no echo nada en falta porque he hecho deporte y he estado en los actos igual, así que no he notado el cambio. Es cierto que cuando empiece la competición no competiré y ellos se marcharán", expresó el murciano.

Sobre el papel de Enric Mas ahora que él se ha ido, dejó claro que ve "muy bien" al balear. "Es un líder ya al cien por cien. Lo ha demostrado con el final que ha hecho esta temporada y lo vamos a ver consiguiendo cosas muy bonitas el próximo año", manifestó el campeón del mundo.

"El calendario será parecido al del año anterior. Ahora es un trienio y empiezan los puntos desde cero. Espero que se inicie bien la temporada y se puedan conseguir puntos. Para las clásicas, Cortina, Aranburu, Gorka hay corredores que lo pueden hacer bien", sentenció Valverde.