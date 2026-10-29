Alfonso Cabello sigue siendo el rey del kilómetro C5

Alfonso Cabello posa con su medalla de oro en el kilómetro C5 de los Mundiales Paralímpicos de Ciclismo en Pista 2026 - RFEC

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclista cordobés Alfonso Cabello fue el gran protagonista de la delegación española en la primera jornada del Campeonato del Mundo Paralímpico de Ciclismo en Pista al ganar la medalla de oro en la prueba del kilómetro C5, mientras que el valenciano Ricardo Ten sumó un bronce en de la clase C1.

Cabello sigue siendo el 'rey' de esta disciplina en su categoría y revalidó su maillot arcoríris de hace un año para enfundárselo por octava vez en su carrera tras los años 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2025 y 2026.

El ciclista andaluz concluyó en la segunda posición la clasificatoria con un crono de 1:05.2025, sólo superado por el belga Verschaeren, al que desarboló totalmente en la pelea por la medalla de oro al ser el único en bajar del 1:04 con un espectacular 1:03.536 por el 1:05.087 de su rival.

Por otro lado, tampoco falló la otra habitual gran baza de la selección, el valenciano Ricardo Ten, que pese a haber pasado hace nada por el quirófano por la fractura de clavícula que le impidió correr la prueba en línea de los Mundiales de Ruta, demostró su calidad para seguir entre los mejores del mundo.

El valenciano reservó algo de energías en la clasificatoria, donde marcó el quinto mejor tiempo con 1:20.443, pero en la pelea por las medallas sacó a relucir su carácter competitivo para bajar cinco segundos su crono de horas antes y hacerse con una valiosa medalla de bronce.

Pro otro lado, el tándem compuesto por Imanol Arriortua y Noel Martín no pudieron pasar a la lucha por los metales tras finalizar quintos en la clasificatoria, mientras que Eduardo Santas (C3) se quedó segundo en su serie de semifinales y no pudo alcanzar la final.

Además, también compitieron este jueves en el kilómetro contrarreloj Isabel Yinghua Hernández (WC5), duodécimo, Pablo Jaramillo (MC5), decimoquinto, Julio Enrique Bermejo (MC4), decimosexto, y Ander Albizu (MC5), vigesimoquinto. Maurice Eckhard (C2) concluyó duodécimo en el scratch.