Almería acogerá del 2 al 6 de noviembre la Titan Desert 2020 con cinco etapas y 500 participantes

El pentacampeón del Tour Indurain debuta y coincidirá con Melcior Mauri, Chavanel y Josep Betalú, ganador de las últimas cuatro ediciones

ALMERÍA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Almería acogerá, del 2 al 6 de noviembre, la prueba en bici de montaña de la Titan Desert 2020, que se traslada de Marruecos a España debido a la COVID-19 y se disputará sobre 400 kilómetros en 5 etapas y con más de 500 participantes que tiene como filosofía vivir "una experiencia", según ha explicado el presidente de Titan World Series, Juan Porcar.

La décimo quinta edición de esta carrera internacional de bici de montaña ha sido presentada en el Patio de Luces de la Diputación de Almería, desde donde se ha apostado por este "importante evento deportivo" que permitirá mostrar "el encanto de los espacios idílicos almerienses y garantizar la seguridad de los participantes".

"Esta tierra de contrastes y de riqueza, que ha sido escenario de numerosas películas, fue una tierra de cine y ahora con la Titan Desert se van a convertir también en una tierra de aventura", ha manifestado durante la presentación el presidente de la institución provincial, Javier Aureliano García, quien ha señalado Almería como uno de los lugares "más importantes y atractivos del panorama mundial para hacer deporte activo" ante sus contrastes.

La espectacularidad de sus paisajes y la dureza seguirán como denominador común, especialmente en las dos jornadas de montaña en la Sierra de Alhamilla marcadas por un acusado desnivel positivo de más de 7.000 metros, si bien la prueba también atravesará el desierto de Tabernas, los Karts en Yesos de Sorbas o el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar así como el campo de maniobras de la base militar que La Legión tiene en Viator, como parte del homenaje que la prueba rendirá a esta fuerza con motivo del centenario de su fundación.

La prueba cuenta además con la participación de exciclistas profesionales de prestigio como el pentacampeón del Tour de Francia Miguel Induráin, quien se estrena en esta edición y quien coincidirá con el ganador de la Vuelta a España y de la Titan Desert Melcior Mauri, así como también con Sylvain Chavanel o Josep Betalú, quien ha ganado las últimas cuatro ediciones celebradas.

La Diputación de Almería ha apostado por este importante evento deportivo con la coordinación conjunta entre la organización, instituciones, patrocinadores y colaboradores. La Titan Desert ha desviado su rumbo en 2020 para disfrutar de una carrera segura, responsable y en un paraje natural digno de un aniversario tan especial.

"Los amantes de la bici de montaña van a tener la oportunidad de descubrir por qué el destino 'Costa de Almería' es uno de los mejores lugares del mundo para la práctica deportiva al aire libre", ha asegurado el presidente de la Diputación, para quien la competición brinda la oportunidad de conocer además "el excelente clima y a la gran infraestructura hotelera y turística" de la provincia ante una audiencia potencial de 1.160 millones de personas.

Así, ha afirmado que la Diputación "no dudó ni un instante en hacer todo lo posible para que la Titan Desert se celebre en Almería". "Como reza uno de los lemas de la Titan Desert: es algo que parece imposible hasta que lo consigues. A partir de ahora Almería es ese escenario donde lo imposible se hace realidad", ha añadido.

Porcar ha valorado la colaboración recibida por las instituciones en Almería para dar continuidad a la prueba. "Vinimos en un momento en el que el mundo se había parado. Pensáis, como nosotros, que no debemos parar la sociedad si no hay una necesidad imperativa. Nos han abierto las puertas. Gracias por ese apoyo. Fue una apertura que nos entusiasmó. Gracias a la Diputación, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Almería y otros ayuntamientos. Ha sido una de las veces que más me he sorprendido. Todos se han alineado con nosotros", ha manifestado.

En la presentación también ha intervenido el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, para quien esta nueva edición de la Titan Desert "va a ser todo un éxito de organización y participación". "Hay que estar a la altura de las circunstancias y Almería es capaz de ofrecer no sólo un paisaje auténtico, sino que va a aportar también todas las garantías sanitarias", ha recalcado.

UN ESCENARIO "DE CINE"

El tradicional campamento donde duermen todos los participantes también será protagonista, ya que se ubicará en Tabernas y se mantendrá de este modo la esencia de la prueba. Así, los ciclistas descansarán tres noches en un mismo campamento con la infraestructura necesaria para afrontar esta aventura con todas las garantías.

Tabernas es el único desierto árido de Europa. Un lugar tan singular como espectacular que ha sido plató de grandes películas, especialmente westerns, como 'El bueno, el feo y el malo'; 'Lawrence de Arabia'; 'Indiana Jones y la última cruzada'; o escenas de series tan actuales y exitosas como 'Juego de Tronos'.

Cabo de Gata-Níjar es una joya de la naturaleza y uno de los últimos reductos de costa virgen del Mediterráneo. Este espacio natural alberga 63 kilómetros de costa con deslumbrantes acantilados y fondos marinos de gran calidad. Y con una amplia oferta gastronómica en la considerada como cuna de la dieta mediterránea y la huerta de Europa, con la bandera de la tradición culinaria de esta tierra condensada en la marca gourmet de la provincia 'Sabores Almería'.

La Titan Desert transcurrirá en sus cinco etapas en Almería por los siguientes municipios: Almería, Níjar, Tabernas, Turrillas, Lucainena de las Torres, Sorbas, Uleila del Campo, Gérgal, Santa Fe de Mondújar, Nacimiento, Alboloduy, Rioja, Gádor, Pechina, Benahadux y Viator.

La Titan Desert 2020 seguirá siendo en esta edición una de las pruebas deportivas con mayor repercusión internacional. No en vano, la imagen de la carrera llegará a 190 territorios gracias al acuerdo con más de 30 canales de televisión. Tan solo en España, en la edición de 2019 se publicaron más de 2.000 artículos en medios de comunicación durante la carrera y más de 125 apariciones de televisión.

La presentación de la Titan Desert ha concluido con una foto de familia con los alcaldes y representantes institucionales y de la prueba que han acudido a esta cita. Se les ha hecho entrega de un obsequio, una pieza de mármol de Macael con el nombre de la competición, el mismo detalle que recibirán todos los corredores que finalicen la Titan Desert del destino 'Costa de Almería'.