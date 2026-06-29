Amix destaca la importancia de la suplementación avanzada para afrontar el Tour de Francia. - AMIX

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La marca de suplementación deportiva Amix ha destacado la importancia de la estrategia nutricional avanzada para que los ciclistas profesionales puedan afrontar los más de 3.400 kilómetros del Tour de Francia, cuya próxima edición se disputa del 4 al 26 de julio entre Barcelona y París.

El Tour exige a los deportistas incorporar nutrientes específicos con el objetivo de mantener el rendimiento óptimo y retrasar la fatiga muscular a lo largo de las 21 etapas de la ronda. Entre los productos más utilizados por los corredores se encuentra el nitrato de remolacha, avalado por la evidencia científica sólida que respalda su mejora en la eficiencia del uso del oxígeno.

Asimismo, la firma ha señalado la relevancia de componentes orientados a optimizar el consumo máximo de oxígeno del organismo y herramientas masticables como la creatina, diseñada para apoyar la producción de potencia en los esfuerzos explosivos de carrera.

La protección de la masa muscular constituye otro de los factores determinantes durante las tres semanas de competición para contrarrestar el enorme desgaste acumulado. Por este motivo, los ciclistas de élite recurren al uso de aminoácidos ramificados con el propósito de mantener una estructura muscular similar entre el inicio de la prueba y las fases avanzadas de la ronda gala.

Los especialistas en nutrición han considerado que la ventana de 30 a 60 minutos posterior a cada etapa representa el momento decisivo para condicionar el rendimiento del día siguiente. En este periodo, los ciclistas emplean fórmulas que combinan proteínas y carbohidratos, una mezcla que favorece de manera simultánea la recuperación de las fibras musculares y la reposición de los depósitos de glucógeno.

Fundada en 2003 por el laboratorio LargeLife, Amix se ha consolidado como una de las marcas líderes en Europa en el sector de la suplementación deportiva de alto rendimiento. La compañía fundamenta su modelo de negocio en la investigación avanzada y en un sistema de fabricación propia que asegura el control de calidad mediante el empleo de prestigiosas patentes internacionales.