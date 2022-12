Annemiek van Vleuten, ante su retirada: "Será una temporada especial pero pienso en mejorar"

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ciclista neerlandesa Annemiek van Vleuten (Movistar Team) reconoció que todavía piensa en mejorar y pulir pequeños detalles y, pese a venir de ganarlo todo en 2022 y estar ante el último año como profesional antes de retirarse, quiere seguir dándolo todo para aumentar su palmarés.

"Todavía pienso en mejorar. Cuando empecé era más fácil hacerlo, ahora me centro en mejorar pequeños detalles, y cada vez son más pequeños. Quiero sacar lo mejor de mí misma y del equipo", aseguró en la presentación del Movistar Team 2023.

De hecho, pese a ser un año "especial" por ser el de su retirada, no quiere pensar en ello. "Intentaré seguir disfrutando y me lo tomaré como una temporada más, pero sabiendo que será especial. Estoy muy contenta y muy orgullosa de todo lo que he conseguido", reconoció.

A modo de resumen, en 2022 lo ganó todo. Se hizo con Giro, Tour y Vuelta y, como colofón, el Mundial. "He ganado todas las carreras que tenía como objetivo, incluso el maillot arcoíris (Mundial) que parecía algo increíble. Pero lo que más destacaría es que he podido dar todo por el equipo", se sinceró.

Y es que la neerlandesa, pese a recibir el premio Vélo d'Or como mejor ciclista del año, se ve siempre como una corredora de equipo. "Nunca habría ganado nada sin un equipo. En dos ocasiones gané dos Tours porque dos compañeros me dieron su bicicleta. Sin sus bicicletas, no habría ganado esos dos Tours", aportó.