Ayuso se alivia con su segundo triunfo en La Vuelta

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG) ha ganado la duodécima etapa de la Vuelta Ciclista a España 2025, disputada este jueves entre las localidades cántabras Laredo y Los Corrales de Buelna, con 145 kilómetros de recorrido, mientras que el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) sigue líder.

La jornada, más tranquila que la vivida el miércoles en Bilbao y que tuvo que ser neutralizada a falta de tres kilómetros por las protestas en contra del equipo Israel-Premier Tech, ha visto el segundo triunfo nacional en la ronda, tras el del propio Juan Ayuso el pasado viernes en Cerler.

En esta ocasión, el barcelonés se ha impuesto al sprint a su compatriota Javier Romo, del Movistar Team, una alegría que le llega después de estar en el ojo del huracán esta semana por su polémica salida del UAE.

Tras una gran escapada en la subida a la Collada de Brenes, Ayuso se quedó mano a mano con Javier Romo (Movistar Team) durante los últimos kilómetros y no fue hasta el final cuando se dirimió quién llegaba primero a la línea de meta, siendo el catalán el que aceleró para llevarse la victoria.