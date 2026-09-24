Benidorm acogerá en 2031 los Mundiales de Ciclocross

Archivo - Imagen de la prueba de la Copa del Mundo de Ciclocross de Benidorm en 2026 - J.A. HIGUERAS - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión Ciclista Internacional (UCI) anunció este miércoles que la localidad alicantina de Benidorm será la sede de los Campeonatos del Mundo de Ciclocross del año 2031, premio y refuerzo a la buena organización que está realizando desde hace cuatro años con su prueba de la Copa del Mundo.

"Cuatro años después de organizar por primera vez una prueba de Copa del Mundo UCI de la especialidad invernal del ciclismo y tras varios meses de arduo trabajo, la Comunidad Valenciana en general y la capital de la Costa Blanca en particular reciben la mayor recompensa posible a su apuesta por el deporte de las dos ruedas", celebraron los organizadores de la prueba alicantina.

Benidorm recogerá así el testigo de la vizcaína Getxo, la última ciudad española en acoger este Campeonato del Mundo, en 1990. Además, en 1992, fue el escenario de los Mundiales de Ciclismo en Carretera, y desde 2023 forma parte del calendario de la Copa del Mundo de Ciclocross de la UCI.

Desde el evento, recordaron que "la repercusión" de este evento que acoge en el mes de enero "es superlativa en términos de impacto económico y mediático es superlativa" y que un informe emitido por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y la Universitat de València (UV) cifró el impacto total de la edición de 2026 en 11.088.586 euros en términos de cifra de negocio, que sitúan el retorno de inversión en unos 19 euros por euro invertido.

"El sueño del Mundial se ha hecho realidad. Creo que es una noticia increíblemente positiva para el ciclocross español. La llegada de la Copa del Mundo ya fue un acontecimiento extraordinario, y celebrar un Mundial era hasta hace poco inimaginable. Por suerte, se ha trabajado para ello y la organización lo ha conseguido. A partir de aquí, empiezo a contar los días que faltan para que llegue el momento con la convicción de que será un gran evento y de que va a ser un día histórico para el ciclocross, para la ciudad de Benidorm y para todos los amantes de la bicicleta", celebró Felipe Orts, el mejor especialista español de esta modalidad en la actualidad.

Para Pascual Momparler, máximo responsable de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca, este Mundial es "un éxito de la organización, del Ayuntamiento de Benidorm, de la Diputación de Alicante, de la Generalitat, de las federaciones, y de todas las personas que han venido a gritar y apoyar al ciclocross y a Felipe Orts desde el primer día". "Es un reto organizativo muy importante, pero vamos a estar a la altura porque va a haber muchísimas personas que nos van a ayudar para que sea una cita histórica", advierte.

Por su parte, el alcalde de Benidorm y presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, considera que esta designación "viene a culminar el idilio que desde hace décadas mantiene la ciudad con la bicicleta". "Una historia de éxito que en los últimos años se ha consolidado con la celebración de una prueba anual de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI y que ahora llega a su punto álgido", subrayó.

"Con estos Campeonatos de Mundo UCI marcamos un nuevo hito en la atracción y organización de eventos de primer nivel, demostrando que la ciudad tiene potencial y atractivo y, lo que es tanto o más importante, capacidad y competencia para llevarlos a cabo y hacerlo, además, en cualquier momento del año", recalcó el dirigente.

Este no duda de que estos Mundiales "son una nueva demostración de que Benidorm es un gran opción para el deporte y el turismo familiar siempre, también en enero, algo que no todos los lugares pueden afirmar". "Desde hoy mismo vamos a trabajar de forma entusiasta para que en 2031 el paso del ciclocross por Benidorm suponga un triunfo colectivo en lo deportivo, en lo organizativo y en términos de proyección e imagen", sentenció.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, calificó esta noticia de "magnífica" y "un reconocimiento al trabajo que se viene realizando desde hace muchos años y a la estrecha relación que existe entre esta tierra y el ciclismo". "Nos permitirá poner todavía más en valor todo lo que Benidorm y su entorno aportan a este deporte", recordó.

"Hablamos de una zona que se ha convertido en uno de los grandes epicentros del ciclismo mundial, tanto por las competiciones de primer nivel que acoge como por la enorme afición existente, el elevado número de licencias y la presencia habitual de equipos profesionales que eligen esta zona para realizar sus concentraciones y pretemporadas", ahondó.

Pérez Llorca hizo hincapié en que "contar con cinco años por delante" hasta su celebración les ofrece "una oportunidad extraordinaria para seguir creciendo año a año y mejorar todo aquello que sea necesario para llegar con la máxima preparación para mostrar al mundo" la capacidad que tienen en la región "para organizar grandes acontecimientos deportivos" y todo lo que esta "puede ofrecer".

"Quiero agradecer especialmente a la UCI la confianza depositada en Benidorm y en la Comunitat Valenciana, y también reconocer el trabajo de todas las instituciones, administraciones, federaciones y entidades que han puesto todo de su parte para conseguir esta designación", aseguró Pérez Llorca que no olvida que la Comunitat Valenciana "es tierra de ciclismo, de grandes eventos deportivos y de una afición que vive este deporte con una intensidad extraordinaria".