Benito culmina su doblete del Nacional tras conquistar en Sabiñánigo la prueba en ruta

Mireia Benito (AG Insurance-Soudal), durante una carrera. - RFEC

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La catalana Mireia Benito (AG Insurance-Soudal) ha ganado este sábado la prueba en línea femenina de categoría UCI-élite y sub-23 en el Campeonato de España de ciclismo en carretera, disputada en Sabiñánigo, y donde la propia Benito ha completado el doblete tras su conquista del pasado jueves en la contrarreloj individual.

Maite Urteaga (Grupo Eulen-Amenabar) atacó pronto y siguió al frente de la carrera hasta poco menos de seis kilómetros para acabar, mostrando una ofensiva valiente y sostenida durante más de 100 kilómetros. Gracias a ello contó rápidamente con una renta superior a los tres minutos sobre el pelotón, en el que nadie asumía de forma clara la responsabilidad.

A falta de algo más de 50 kilómetros, el Movistar Team aumentó ritmo, pero sin reducir de forma significativa el hueco con la escapada. La situación cambió a unos 40 kilómetros para el desenlace, cuando tiró Mavi García y cribó al gran grupo, reducido a una decena de corredoras.

La falta de entendimiento entre las favoritas mantuvo un buen rato a Urteaga con esperanzas, si bien luego Yurani Blanco probó fortuna y rodó intercalada durante varios kilómetros, pero siendo neutralizada después de un ataque de Sara Martín y de Sandra Alonso. La selección definitiva se produjo ya dentro de la última vuelta, tras un nuevo ataque de Mavi García que solo resistieron Sara Martín, Paula Ostiz y Mireia Benito.

Sandra Alonso se recuperó en un tramo de descenso tras haber cedido antes algunos metros. En la segunda subida del circuito de Sabiñánigo, Benito abrió cierto espacio respecto a sus duras compañeras de fatigas, quienes la contactaron tras coronar, justo cuando se producía la neutralización definitiva de Urteaga a unos seis kilómetros de meta.

Se juntaron entonces García, Benito, Martín, Ostiz, Alonso y Urteaga para el repecho final. Ahí, Benito volvió a hacer una poderosa arrancada que la alejó de Martín, autora de un gran esprint hasta acabar segunda, y de Ostiz, brillante en su primera experiencia al nivel de UCI-élite, hasta finalizar en la tercera posición de este Campeonato Nacional.