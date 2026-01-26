Benjamín Noval: "Si la gente te mete presión es porque tienes algo y ya lo demostraste"

El ciclista español Benjamín Noval observa su bicicleta antes de salir a entrenar. - JUAN ANTONIO HIGUERAS / BENIDORMCX

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Benjamín Noval, flamante campeón de España de la categoría júnior de carretera, ciclocross y XCO, admite que su objetivo a largo plazo es "estar disputando el Tour de Francia" a Tadej Pogacar, aunque le parece "prácticamente imposible" por el nivel del esloveno, pero quiere trabajar y demostrar para cumplir su "sueño" convirtiendo la teórica presión por ser considerado "el futuro" del ciclismo nacional en "un objetivo para estar al nivel" de los mejores corredores.

"Presión por ser el futuro para el ciclismo español ninguna, después de todos estos años que he tenido voy a las carreras intentando disputar y ser el mejor. Más que presión es un objetivo siempre estar al nivel de todos los buenos, me motiva a entrenar y saber que si la gente te mete esa presión es porque tienes algo y porque antes lo demostraste", aseguró el joven corredor en una entrevista a Europa Press tras la Copa del Mundo de Ciclocross disputada en Benidorm (Alicante).

El asturiano, hijo de Benjamín Noval González, uno de los principales escuderos de Alberto Contador y profesional durante 14 temporadas, atendió "relajado" tras ser cuarto en la categoría júnior de este evento, repitiendo el resultado del año pasado, y "con muy buenas sensaciones". "Al principio me costó un poco coger el ritmo de carrera, esos pequeños fallos me hicieron perder 30 segundos en la primera vuelta que, aunque recuperé, me faltó un 'pelín' de tiempo más", confesó un Noval que entró en el mismo tiempo que el italiano Filippo Grigolini, tercero.

"Creo que igual con una vuelta y sin tener los percances que tuve en la primera vuelta hubiera sido podio, pero esto es ciclocross y sus cosas de carrera. Ahora a pensar en lo que nos queda de temporada, sabemos que el ritmo es bueno, con los de delante rodamos bastante parecido, así a seguir así pensando en el Mundial", añadió de cara a una cita que se celebra este próximo fin de semana en Países Bajos.

Y una vez terminadas las carreras de ciclocross, Benjamín Noval afrontará la temporada en ruta, su última antes del salto al profesionalismo de la mano del INEOS Grenadiers, donde tratará de "mejorar la del año pasado". Aunque es consciente de que "va a ser bastante complicado" igualar la campaña pasada. "Casi todo lo que corrí, lo gané. Puedo hacer una buena temporada con objetivos grandes como el Campeonato de España, el Mundial y el Europeo, que sería increíble", deseó.

Una campaña que correrá con la selección española con la intención de "hacer bastantes carreras" para coger buen fondo y ritmo preparando "bien el paso al World Tour". "Si trabajamos bien este año, nos podemos adaptar. Tengo cuatro años firmados para demostrar todo lo que hay, por eso este año es acostumbrarse, hacer lo mejor posible en la categoría y a prepararlo con ganas", insistió con una pequeña sonrisa que se le escapa.

"INEOS FUE EL QUE MÁS INTERÉS PUSO"

El ciclista de Pola de Laviana recalcó que, además de la oferta de la escuadra británica, "había varios equipos" interesados por su fichaje. "No sé bien todos los que llamaron porque eso me gusta más no saberlo, prefiero dar pedales más que andar en eso. El Movistar Team también llamó, pero al final nos decantamos por el INEOS Grenadiers, un equipo grande con grandes infraestructuras y grandes corredores", apuntó.

"Fueron los primeros en apostar por mí y los que más interés pusieron. Estar en un equipo como el INEOS Grenadiers es un sueño, hay corredores como (Egan) Bernal y Carlos (Rodríguez). Creo que es un sueño estar con ellos", agregó al mismo tiempo que ensalza a los "'hispanos'" del equipo.

"La verdad es que en la primera concentración, tanto Carlos (Rodríguez) como Óscar (Rodríguez), me ayudaron a juntarme a ellos y a hacer más piña. Estoy muy agradecido e intentaré estos años seguir con ellos disfrutando de las carreteras", celebró el asturiano.

A sus 17 años, Noval apunta alto en sus retos como ciclista profesional. "Sería increíble ganar el Tour de Francia, tanto para mí como para todos los españoles que les gusta el ciclismo. Sería un sueño, aunque yo creo que pronto llegará porque tenemos una generación muy buena con (Juan) Ayuso, Carlos (Rodríguez)... También (Iván) Romeo y todos los corredores que venimos", advierte.

"Tenemos posibilidades de estar adelante y disputar las carreras como el Tour de Francia, aunque ahora está (Tadej) Pogacar. Creo que ese es el objetivo, disputar un Tour con él, pero todos sabemos que es prácticamente imposible. Habrá pocos ciclistas como él, así que voy a intentar disfrutar y dar el máximo", sentenció.