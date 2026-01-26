Felipe Orts lidera la selección española de ciclocross en el Mundial de Hulst

El ciclista español Felipe Orts. - RFEC

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La selección española de ciclocross disputará este fin de semana en Hulst (Países Bajos) un Campeonato del Mundo de la modalidad que se antoja ilusionante para el combinado nacional capitaneado un año más por el alicantino Felipe Orts.

El seleccionador nacional, Javier Ruiz de Larrinaga, contará en la gran cita del año con un total de 13 ciclocrossistas. Felipe Orts, Kevin Suárez, Mario Junquera, Sofía Rodríguez y Lucía González serán los representantes nacionales en la categoría élite, mientras que Raúl Mira y Lorena Patiño competirán en las carreras sub23. Y en las pruebas júnior, España contará con una selección formada por Benjamín Noval, Raúl López, Martín Fernández, Mirari Gotxi, Aitana Gutiérrez y Carla Bañuls.

Felipe Orts volverá a ser la gran esperanza nacional, después de subir al podio en la Copa del Mundo de Benidorm. Además, este pasado fin de semana concluyó quinto y sexto en las dos últimas Copas del Mundo celebradas en Maasmachelen (Bélgica) y Hoogerheide (Países Bajos), respectivamente.

En categoría élite, la escuadra nacional contará también con la experiencia de Kevin Suárez, que se despedirá del ciclocross tras el Mundial y con una dilatada trayectoria entre los mejores especialistas del mundo; Mario Junquera, tercero en el Campeonato de España, o las últimas campeonas nacionales Sofía Rodríguez y Lucía González.

Otra de las firmes opciones de medalla para la selección residirá en Benjamín Noval. El talento asturiano, cuarto el año pasado en su primer Mundial, llega a Hulst tras ser tercero en Hoogerheide, y tratará de pelear por un arcoíris que ha acariciado en 2025 tanto en ciclocross como en carretera.

Además, la selección española llega con un sólido bloque de ciclistas júnior como Raúl López, Martín Fernández, la campeona de España Mirari Gotxi, la ciclista de primer año Carla Bañuls o Aitana Gutiérrez, décima en Benidorm y duodécima en Hoogerheide. Los campeones de España sub23 Raúl Mira, que acude tras una magnífica temporada, y Lorena Patiño, que afronta su primer Mundial como sub23, tratarán también de culminar su campaña invernal.

El viernes a las 13.35 se disputará el Team Relay por selecciones nacionales; el sábado tendrán lugar las pruebas júnior femenina (11.05), sub23 masculina (13.10) y élite femenina (15.10); y el domingo se disputarán las pruebas júnior masculina (11.05), sub23 femenina (13.10) y élite masculina (15.10).