Betalú se pone líder y Sílvia Roura roza la victoria en la Titan Series de Arabia Saudí

BARCELONA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ciclista Josep Betalú es el nuevo líder de la Titan Series de Arabia Saudí tras la disputa de la tercera y penúltima etapa, de 99 kilómetros y con 1180 metros de desnivel positivo, mientras que Sílvia Roura tiene la victoria ya casi en su poder.

Óscar Pujol se hizo con la victoria de etapa, su segundo victoria parcial en tres jornadas, pero el nuevo líder de la cita es un Josep Betalú que se aprovechó del pinchazo del hasta ayer líder Julen Zubero, que perdió unos dos minutos con esta incidencia.

"Todos estamos a expensas de sufrir algunos percances. A mi me ha ocurrido y hoy le ha tocado a Julen. Además, el factor psicológico es clave y a veces te hundes cuando te ocurren. En cuanto a la avería, había atacado antes, íbamos muy rápidos y de repente he visto que Zubero no estaba. MI carrera hoy no era disputar la etapa, si no la general, y ante el ataque de Pujol me he quedado", explicó Betalú.

Por otro lado, Sílvia Roura ha sumado la tercera victoria de etapa consecutiva y es la gran favorita para alzarse con el triunfo final. "Me gusta la montaña y en la zona de montaña había un sube y baja que me ha encantado", destacó de la tercera etapa.

Este sábado se llevará a cabo la cuarta y última etapa, con 70 kilómetros que empezarán en un cañón por el que ya se pasó en la segunda etapa, y con pasos de roca rumbo al Hotel Millenium de Hail, punto y final de esta Titan Series de Arabia Saudí.