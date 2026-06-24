Blasi, Mavi García, Sara Martín y Ostiz, duelo de estrellas en el Nacional de ciclismo en Sabiñánigo. - RFEC
MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Campeonato de España de Carretera by Tu Provincia Huesca la Magia reunirá este 2026 en Sabiñánigo a una de las mejores generaciones de ciclistas españolas de la historia como Mavi García, Mireia Benito, Usoa Ostolaza, Sara Martín, Sandra Alonso, Paula Blasi, ganadora de La Vuelta, Paula Ostiz o Irati Aranguren.
Las contrarreloj élite-sub23 femenina se disputará este jueves sobre 18,6 kilómetros, con 200 metros de desnivel y salida y meta en Sabiñánigo. Un nombre sobresale por encima de todos en la crono, el de Mireia Benito (AG Insurance Soudal), triple campeona consecutiva en los últimos años en distintos terrenos.
Paula Blasi se antoja como una de sus principales rivales en la lucha por el título. Otra gran rodadora como Sandra Alonso (Eneicat-Becall) será también una de las grandes candidatas al podio junto a la ciclista del Movistar Sara Martín.
Mavi García, cuatro veces campeona contra el crono, no concurrirá en la prueba cronometrada al igual que tampoco figura en las preinscipciones Usoa Ostolaza. Paula Ostiz, subcampeona del mundo júnior CRI y campeona de Europa, o rodadoras como Ainara Albert (Le Devoluy-Ladies) tratarán también de subir al podio entre una gran nómina de candidatas entre las sub23 como Leyre Almena (Rio Miera Cantabria) o Alba Codony (Massi).
Las pruebas en línea de esta edición 2026 del Campeonato de España se vertebrarán en torno a un circuito de 26,5 kilómetros, con 445 metros de desnivel, que partirá y finalizará en Sabiñánigo y atravesará las localidades de Larrede y Sanegüe. Este bucle, de perfil escarpado y sin prácticamente un metro llano, tendrá como principal ascensión la subida a Latas, de 3,3 kilómetros y un 4,8 por ciento de pendiente media.
Las ciclistas élite-sub23 efectuarán cinco vueltas al circuito para sumar un total de 129,7 kilómetros. La corredora del Movistar Team Sara Martín tratará de defender su título de campeona junto al gran bloque telefónico, que tendrá que hacer frente a otro de los grandes equipos como Laboral Kutxa con Usoa Ostolaza a la cabeza o a dos de las grandes favoritas: las corredoras de UAE Mavi García y Paula Blasi.
Yurani Blanco, Maite Urteaga o Sandra Alonso, que están completando también grandes temporadas, serán otras de las mujeres a tener en cuenta, entre otras.
En categoría sub-23, dos nombres sobresalen tras sus grandes actuaciones como júniors, los de la vigente campeona del mundo júnior Paula Ostiz y una Irati Aranguren que está dando muestras en su primera temporada como profesional de su enorme talento.
NOVAL Y NEIRA, REFERENCIAS DE LOS JÚNIOR
Benjamín Noval, doble campeón en 2025 en su primer año en la categoría, y Alejandra Neira, campeona contra el crono en 2025 y gran favorita este año en ambas pruebas tras su extraordinaria temporada, serán las grandes referencias en los júnior.
Las contrarrelojes júnior se disputarán este jueves sobre un trazado de 18,6 kilómetros y con 200 metros de desnivel. Entre los chicos, tanto en crono como en línea, Benjamín Noval, ganador en 2025, volverá a partir como el máximo candidato al título ante una gran hornada de talento que encabezan Aitor Martínez, Luca Martínez, Raúl López, Aitor Mata, Lucas Strahodinsky, Pepe Vega o Martín Gutiérrez, entre otros.
La categoría júnior femenina contará con Alejandra Neira, campeona de España de crono en 2025, como gran candidata. La gallega está cuajando una formidable temporada con victorias tanto nacionales como internacionales en la Lieja júnior o podios en Gevaudan, Clásica Jaén o EPZ Omloop Van Borsele.
Junto a la gallega partirán como favoritas otras destacadas ciclistas como Lidia Castro, tercera en la crono de Granada, Mirari Gotxi, Lluna Jiménez, Carla Bañuls, Ane Zubeldia o Aitana Gutiérrez.
Las pruebas en línea de esta edición 2026 del Campeonato de España se disputarán en torno a un circuito de 26,5 kilómetros, con 445 metros de desnivel.
Las chicas júnior realizarán un total de tres giros a este circuito de Sabiñánigo para completar un total de 76,4 kilómetros; mientras que los chicos júnior darán cinco vueltas para sumar 129,7 kilómetros.
Ambas carreras júnior tendrán lugar el viernes.