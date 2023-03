Caja Rural-Seguros RGA y el Burgos-BH celebran las invitaciones para La Vuelta 23

El Burgos-BH disputará su sexta Vuelta a España

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los equipos españoles Caja Rural-Seguros RGA y Burgos-BH, ambos de la segunda categoría del ciclismo profesional (UCI ProTeams), celebraron haber recibido las dos invitaciones que tenía la organización de La Vuelta para participar en esta próxima edición.

Por su parte, el equipo navarro del Caja Rural-Seguros RGA regresará a la ronda española tras un año de ausencia. La formación verde competirá en la 78ª edición de la ronda española, que se disputará entre el 26 de agosto y el 17 de septiembre.

"El equipo recupera de este modo su presencia en el principal y mayor objetivo de cada temporada, alcanzando una invitación que llega después de que Caja Rural-Seguros RGA cerrara 2022 como el mejor ProTeam nacional, tanto en número de victorias como en clasificación dentro del ranking UCI", recordó el equipo en un comunicado.

El manager del Caja Rural-Seguros RGA, Juan Manuel Hernández, aseguró que volver a La Vuelta es la mejor noticia posible. "Estamos muy agradecidos a Unipublic por su confianza, es la carrera más importante para Caja Rural-Seguros RGA y lo daremos todo en esta nueva oportunidad", prometió.

"Buscaremos combinar un equipo para todos los terrenos además de dar la oportunidad para que debuten jóvenes ciclistas en una grande como hemos hecho siempre. Además se cumplen once años de aquella primera participación con salida en Pamplona que después se culminó con la victoria de Piedra en los Lagos de Covadonga. Será un orgullo que once años después volvamos a estar en La Vuelta", reconoció.

Por su parte, el Burgos-BH agradeció y celebró también su invitación a La Vuelta 23. "El Burgos BH regresará esta temporada a La Vuelta a España, una de las pruebas más prestigiosas del panorama internacional, en la que se medirá a los mejores equipos del mundo. Con una gran satisfacción el conjunto morado ha recibido por sexto año consecutivo la invitación para disputar la gran vuelta española", celebró en un comunicado.

Para el equipo burgalés supone un "orgullo" y una "recompensa" al trabajo realizado durante toda la temporada. "Además, permitirá difundir a nivel nacional e internacional el nombre de Burgos y de los patrocinadores que apoyan al equipo, en una cita con gran exposición mediática", reconoció el equipo.

Por ello, garantizan que se mantendrán fieles a su habitual protagonismo en carrera, buscando las fugas de cada etapa y soñando con emular el triunfo logrado por Ángel Madrazo en Javalambre, en la quinta etapa de La Vuelta 2019. El año pasado, Victor Langellotti vistió el maillot de líder de la clasificación de la montaña.

El manager del Burgos-BH, Julio Andrés Izquierdo, aseguró que ser invitado a La Vuelta 23 es "a la vez una enorme satisfacción y una gran responsabilidad". "Es un año especial por ser la salida desde Barcelona, cerca de la sede de nuestro patrocinador Finisseur, con una etapa en la provincia de Burgos desde Lerma y sin duda obligados a seguir demostrando en la carretera que merecemos correr La Vuelta", comentó.

"No puedo olvidarme del resto de equipos españoles que no podrán estar en la carrera. Por desgracia, no hay sitio para todos y eso hace que nuestro agradecimiento sea aún mayor a la organización, y la determinación para cumplir con lo que se espera del equipo crezca. Lo vamos a dar todo, como en los cinco años en los que ya hemos estado en La Vuelta", manifestó.