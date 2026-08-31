Calar Alto y la Sierra de la Pandera marcan una exigente segunda semana en La Vuelta

Pelotón durante La Vuelta 2026 - LA VUELTA/CXCLING

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Vuelta Ciclista a España afrontará una segunda semana de competición donde la principal dureza se centrará con la entrada en Andalucía, escenario donde los favoritos al maillot rojo tendrán que lidiar con dos etapas con final en alto en Calar Alto y en la Sierra de la Pandera.

Ya sin el gran favorito en la carrera, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), obligado a retirarse tras una dura caída el pasado sábado en la octava etapa cuando tenía aparentemente controlada la 'grande'. El liderato pasó al español Enric Mas (Movista Team) que tratará de mantenerlo de cara a la última y decisiva semana.

Tras el lunes de descanso, el pelotón tendrá una primera etapa entre las localidades manchegas de Alcaraz y Elche de la Sierra de casi 185 kilómetros y con terreno para que los 'aventureros' busquen la victoria ya que habrá tres puertos de tercera categoría, el último de ellos a casi 30 kilómetros de la meta.

Al día siguiente, entrada en la Región de Murcia con una jornada entre Cartagena y Lorca (153,8 kms), con el Alto de Aledo de tercera, que se coronará a unos 30 kilómetros de la llegada y podría ser decisivo para alguna sorpresa o para que fructifique alguna fuga.

Ya el jueves, primer final en alto de la semana, con el pelotón ya en Andalucía, donde el calor también puede jugar un papel clave a la hora del desgaste. Los corredores saldrán de la almeriense Vera y tendrán la meta tras 166,6 kms en Calar Alto, de primera categoría y con rampas duras sobre todo al inicio de la subida. Antes, el Velefique, también de primera y con porcentajes también a tener en cuenta, podría abrir la batalla.

El grupo no tendrá demasiado descanso porque al día siguiente La Vuelta ha diseñado una jornada de perfil montañoso con salida en Almuñécar y llegada en Loja (193 kms), muy 'rompepiernas' y con tres puertos, uno de primera al inicio (Venta de la Cebada), uno de tercera (Alto del Legionario) y uno último de segunda (Puerto de Granada) y tras el que hay un largo descenso hacia la meta.

El final de la semana tendrá como punto álgido la llegada a una subida tradicional como la Sierra de la Pandera, meta tras la salida en Jaén y con unos kilómetros finales de bastante exigencia en una jornada de 154,5 kms y con otros dos puertos de segunda categoría. Para acabar, el domingo 190 kilómetros entre Palmar del Río y Córdoba, también de mucho sube y baja y con tres altos de tercera categoría.