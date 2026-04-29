Carapaz tampoco correrá el Giro de Italia

Archivo - El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) ha ganado este miércoles la undécima etapa del Giro de Italia, disputada entre Viareggio y Castelnovo ne' Monti sobre 186 kilómetros - @LAPRESSE_NEWS/GIRO D'ITALIA - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz (EF Pro Cycling) no participará en el Giro de Italia, que se disputa del 8 al 31 de mayo, tras ser intervenido de un quiste perineal, una cirugía que ha alargado los plazos de recuperación al tardar más de lo previsto en cicatrizar la herida y que ha retrasado su regreso a los entrenamientos para la carrera italiana.

"'Richie' ya está de vuelta en la bicicleta y completamente recuperado de la cirugía para extirpar un quiste perineal a la que se sometió en su Ecuador natal tras la Volta Ciclista a Catalunya. La herida de la operación tardó más en cicatrizar de lo previsto, lo que retrasó su regreso a los entrenamientos y le impidió competir en el Giro de Italia de este año", informó su equipo a través de un comunicado publicado en su página web.

De esta forma, el ganador del Giro en 2019 se pierde la ronda italiana que el año pasado le vio ocupar el tercer cajón del podio, y se suma a las bajas del español Mikel Landa (Soudal Quick-Step) y del portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG). Ahora, el ecuatoriano se centra en llegar a la salida del Tour de Francia en Barcelona.

"Para mí, es una completa decepción, porque el Giro es una carrera a la que siempre le he tenido mucho cariño y que esperaba con ilusión. Siempre quiero prepararme de la mejor manera. Cada vez que voy al Giro, es un momento muy especial. Encontrarme en esta situación es frustrante porque le dedicas mucho tiempo y ganas, pero al final tengo que priorizar mi salud y seguir adelante. Son cosas para las que uno no está preparado", explicó Carapaz.