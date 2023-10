Carlos Rodríguez firma con el INEOS Grenadiers hasta 2027

"Espero conseguir buenos resultados con más frecuencia y seguir ganando terreno a los mejores"



BARCELONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Carlos Rodríguez ha sido blindado por el INEOS Grenadiers con una ampliación de contrato hasta 2027, en un acuerdo que permitirá al de Almuñécar, de 22 años, seguir mejorando y luchando por conseguir "buenos resultados con más frecuencia" en el equipo británico, con quien ha logrado ya tres victorias de etapa.

"Desde que se convirtió en 'Grenadier' en 2020, Carlos ha demostrado un talento y un potencial extraordinarios: respaldó su valiente actuación en la Vuelta a España de 2022 con una memorable victoria de etapa en su debut en el Tour de Francia de 2023, terminando en un impresionante quinto puesto en la general", destacó del español el INEOS en un comunicado.

Con el conjunto británico, Carlos Rodríguez fue séptimo en La Vuelta 2022 y, lejos de dejar en anécdota su buen rendimiento en una 'Grande', terminó quinto en la general del pasado Tour de Francia 2023 --ganando la etapa 14--, siendo el mejor del INEOS pese a que no partía como líder de la formación.

"Estamos encantados de que Carlos amplíe su contrato hasta 2027. Ha demostrado un notable crecimiento y dedicación durante su tiempo con nosotros, y ha sido realmente gratificante para nosotros formar parte de ello. Ha pasado de la categoría júnior a la élite con el equipo con una madurez pocas veces vista, y nos ha impresionado a todos. Creemos que desempeñará un papel importante en el futuro del equipo en los próximos años: tiene realmente clase mundial", expresó el director adjunto del equipo, Rod Ellingworth.

Por su parte, Carlos Rodríguez compartió su emoción por volver a firmar con el INEOS. "Este equipo se ha sentido como una familia desde el momento en que me uní. Siempre me he sentido como en casa con la gente de aquí, realmente me acogieron y me hicieron sentir bienvenido y valorado", se sinceró.

"En los próximos años espero seguir creciendo, no sólo como ciclista profesional, sino también como persona, para mí todo consiste en aprender continuamente a ser mejor. A su vez, espero conseguir buenos resultados con más frecuencia y seguir ganando terreno a los mejores corredores del pelotón. Creo que por eso éste es el mejor lugar para seguir creciendo y conseguir grandes resultados", auguró.

GERAINT THOMAS, RENOVADO HASTA 2025

Por otro lado, el veterano Geraint Thomas también renovó con el INEOS Grenadiers hasta 2025. El galés, de 37 años, firmó un nuevo acuerdo que le llevará, en caso de cumplirlo, hasta las 16 temporadas en el conjunto, al que llegó en 2010 y del que ya es un "icono".

"Estoy realmente encantado de ampliar mi tiempo como miembro del INEOS Grenadiers. Todavía me encanta correr en bicicleta y entrenar con los chicos, cada aspecto de ello", aseguró Thomas. "Aunque nunca digas nunca, en mi cabeza este es mi último contrato, pero sé que todavía me quedan dos grandes años por delante", manifestó.