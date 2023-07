Carlos Rodríguez: "Tenía las piernas reventadas, ha sido una etapa de agachar la cabeza"

"Todos podemos tener días malos, no somos máquinas", apuntó el español del INEOS, a 1:16 del podio

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El corredor español Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers) confesó que tenía las "piernas reventadas" desde el inicio de la decimoséptima etapa del Tour de Francia, disputada entre Saint Gervais Mont Blanc y Courchevel y en la que ha cedido tiempo respecto a Adam Yates (UAE Team Emirates) en su pulso por el podio.

"Ha sido una etapa muy dura desde el principio, sobre todo teniendo en cuenta que ayer muchos nos dejamos todo. Tenía las piernas reventadas desde el principio. Ha sido una etapa de sufrir, de agachar la cabeza. El equipo me ha ayudado 'de diez', minimizando las pérdidas y poniendo un ritmo alto delante para hacer daño todo lo posible", comentó en la meta.

Rodríguez subrayó que Adam Yates, que le aventajó en 1 minuto y 11 segundos en la cumbre de Courchevel, "ha estado fuerte". "Hemos intentado hacerlo lo mejor posible. Tengo que estar contento porque lo he dado todo en meta. ¿Tadej? Ha tenido una caída que no sé lo que le habrá afectado. Todos podemos tener días malos, no somos máquinas", manifestó.

El corredor granadino señaló que aún le restan opciones de alcanzar el podio, pero se declaró satisfecho por su papel en su debut en el Tour. "Esto es el Tour. Hoy hemos visto a Tadej tener un mal día. Nunca se sabe quién puede fallar. Espero que no sea yo. Ya iremos viendo", subrayó.

Sobre la penúltima etapa, entre Belfort y Le Markstein Fellering, de 133,5 kilómetros y con 3 puertos de segunda y dos de primera categoría, dijo que es "bastante dura". "Lo intentaremos. Tengo que estar contento por cómo estoy haciendo las cosas", apuntó el de Almuñécar.