'Carrefour' prepara una "sorpresa" para la salida de la última etapa de La Vuelta desde Granada

Imagen de la caravana de la 'Gorra Dorada' de Carrefour durante La Vuelta 2026 - CARREFOUR

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

'Carrefour' quiere celebrar su decimocuarto año como patrocinador principal de la Vuelta Ciclista España con una propuesta sin precedentes que incluye más de 100.000 regalos para asistentes, clientes y socios de 'El Club Carrefour' durante la competición y una "sorpresa" para la salida de la última etapa de la ronda desde el centro que tiene en Granada.

Según informó 'Carrefour' este miércoles en nota de prensa, quieren mantener los detalles sobre esta iniciativa "en estricto secreto", aunque advierte que "está diseñada para dejar sin palabras a clientes, aficionados y ciclistas".

Además, en un contexto donde el ahorro es prioritario para las familias, la compañía vuelve a apostar por la 'Gorra Dorada'. Así, los aficionados que consigan una de las gorras repartidas en la Caravana o en cualquiera de las actividades de 'Carrefour' solo tendrán que escanear el código 'QR' que incluye para descubrir al instante si han ganado 1.000 euros diarios acumulables en su 'ChequeAhorro'. A esto se suma el lanzamiento de la nueva Ruleta de 'El Club Carrefour' en el Parque Vuelta, elevando el total a más de 25.000 euros en premios.

'Carrefour' también estrena este año una iniciativa para plantar cara a la obesidad infantil, animando a los más pequeños a comer mejor y poniéndolos en movimiento con el regalo de más de 100 bicicletas. En este espacio, ubicado en las salidas de etapa, los más pequeños disfrutarán de diferentes iniciativas como pedalear en simuladores virtuales.

El broche de oro llegará en la etapa 21, última jornada de la carrera que tendrá lugar en Granada, ciudad que además de la final de La Vuelta acogerá la primera edición de la 'Vuelta Mini', para los más pequeños. Los asistentes también podrán participar en juegos de concienciación sobre reciclaje, donde solo por participar, conseguirán premios y podrán disfrutar de fruta fresca de origen local.

Finalmente, como cada año, 'Carrefour' visibiliza el compromiso de las más de 300 tiendas involucradas en el patrocinio a través de iniciativas exclusivas con sus colaboradores. En concreto, serán los propios equipos de sus hipermercados, 'Carrefour Market' y 'Carrefour Express' quienes tendrán el honor de entregar cada día el icónico maillot rojo al líder de la carrera, como reconocimiento a su compromiso y dedicación diaria para ofrecer la mejor experiencia de compra a sus clientes y a los más de 11 millones de socios de 'El Club Carrefour'.