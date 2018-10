Castroviejo: "Creo que he perdido la contrarreloj por la lluvia"

Publicado 08/08/2018 17:12:36 CET

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Jonathan Castroviejo, que se ha colgado la

medalla de plata en la prueba de contrarreloj individual de los Campeonatos de Europa de ciclismo, que se están disputando en Glasgow (Escocia), considera que se dejó el oro al final "por la lluvia", que hizo su aparición durante la competición, y ha lamentado perderlo "por menos de uno segundo".

"Estoy bastante contento por el rendimiento, me he encontrado bastante bien en la contrarreloj. Tenía dudas; después del Tour no sabía cómo iba a responder. He perdido la contrarreloj al final, creo que por la lluvia. Tampoco quería coger demasiados riesgos y arriesgarme a caerme", explicó en declaraciones a la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

Además, el de Getxo reconoció que fue una "lástima" repetir el campeonato conseguido en 2016, después de que el belga Victor Campenaerts se llevase el título por solo 69 centésimas. "Las carreras son así, a veces se ganan y a veces, se pierden. Lástima que haya sido por menos de uno segundo, pero aún así, estoy contento", concluyó.