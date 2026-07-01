Christian Prudhomme: La 'Grand Départ' será memorable porque "el mundo entero mira Barcelona"

Archivo - El director general del Tour de Francia, Christian Prudhomme - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director general del Tour de Francia, Christian Prudhomme, ha afirmado que el Grand Départ 2026 desde Barcelona este sábado será memorable porque la ciudad está en un momento en el que "el mundo entero" la mira.

"El Tour de Francia no es solo la mayor carrera del mundo, es historia, es geografía, es cultura. Así que venir a la ciudad de Gaudí no es cualquier cosa. Además, venir el año en que la última torre de la Sagrada Familia se termina y justo después del Papa", ha dicho en una entrevista de este miércoles en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press.

Ha recordado que en 2009 el Tour hizo una etapa en Barcelona bajo la alcaldía del actual ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y que en su equipo estaba "un joven concejal que cuando fue primer teniente de alcalde dijo: "Si algún día soy alcalde, quiero el Tour'. Era Jaume Collboni".

Ha lamentado que en la edición de 2009 llovió en Barcelona y apuntado que, para el Grand Départ 2026, no dan lluvias y que dejará huella: "Va a quedar marcado en la cabeza de quienes lo vivan".

Preguntado por qué recuerdo le gustaría que quedara del Tour en Barcelona, ha expresado que "una inmensa fiesta" y ha remarcado que la prueba es descubrimiento, aprender, conocer gente y ver otras culturas.