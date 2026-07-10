Cian Uijtdebroeks, jefe de filas del Movistar Team, abandona el Tour tras la sexta etapa

El ciclista belga Cian Uijtdebroeks durante la sexta etapa del Tour de Francia 2026 - Europa Press/Contacto/David Pintens

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista belga Cian Uijtdebroeks, jefe de filas del Movistar Team en el Tour de Francia, puso fin a su participación en la ronda francesa tras abandonar en la sexta etapa de este jueves después de que "la imposibilidad de que pueda recuperarse por completo de los problemas de salud que viene arrastrando desde el inicio de la carrera", confirmó la formación 'telefónica'.

"Después de luchar durante seis etapas y ante la imposibilidad de que Cian Uijtdebroeks pueda recuperarse por completo de los problemas de salud que viene arrastrando desde el inicio de la carrera, el equipo técnico y médico de Movistar Team ha considerado que lo más conveniente es que no continúe en el Tour de Francia y regrese a casa para favorecer su recuperación definitiva y preparar sus próximos objetivos", señaló el equipo español en su perfil oficial de 'X'.

Uijtdebroeks, de 23 años, era la principal baza para la clasificación general del Movistar Team en esta edición de la 'Grande Boucle', pero no ha estado a un buen nivel en este exigente inicio de carrera y decidió abandonar en esta sexta etapa donde ya se quedó descolgado en el Aspin tras un problema mecánico.